世界盃火車票價暴漲11倍　30分鐘車程逾千元　球迷怒批：坐地起價

2026年世界盃期間，美國新澤西州（New Jersey）前往賽事場館的公共交通票價大幅暴漲，引發球迷和官員強烈不滿。其中，紐約至大都會人壽體育場（MetLife Stadium） 30分鐘火車車程，往返票價高達150美元（約1,176港元），為平時價格（12.9美元）的11.5倍，連兒童和老年人也需全額支付。



新澤西州州長謝里爾（Mikie Sherrill）4月16日在社交媒體X上表示，不能讓當地居民承擔高額交通費，應由國際足聯（FIFA）支付。她指出，州交通局需為賽事承擔4,800萬美元（約3.76億港元）成本，而國際足聯預計收入110億美元（約862.3億港元），卻未支付任何交通費用，票價暴漲實屬無奈。

國際足聯則反駁稱，要求承擔交通成本史無前例，並強調自身為非營利組織，世界盃收入將全部用於全球足球發展。賽事運營總監Heimo Schirgi警告，高票價會產生「寒蟬效應」，迫使球迷選擇其他交通方式，加劇擁堵並削弱地區賽事效益。

目前，相關火車票已開放預售，上班族與球迷的不滿持續發酵，紐約州長、聯邦參議員等也批評票價過高，英國球迷協會更指責稱其「坐地起價」，多方分歧尚未達成和解。