世界盃2026｜FIFA開天殺價　決賽門票最貴8.6萬　較上屆升近6倍

國際足協（FIFA）4月1日發布新一批2026世界盃決賽門票，並將決賽最高票價提高至10,990美元（約86145港元）。



據英國《衛報》報道，這項消息是在世界盃48支參賽隊伍名單確定後發布的，但恐怕難以平息外界對於國際足協票價過高導致球迷無力觀看球賽的指責。

報道指， 2022年世界盃決賽最貴的門票價格約為1,600美元（約12542港元）。

據報道，這次公布票價也高於上一輪售票，當時決賽最高票價為8,680美元（約68038港元）。

2025年12月5日，美國華盛頓，在約翰·F·甘迺迪表演藝術中心進行2026年世界盃官方抽籤儀式之前，圖為國際足協世界盃獎杯。（Getty）

此外，其他價位的決賽門票價格也有所上漲。第二類門票現價7,380美元（約57848港元），高於2025年12月公布的5,575美元（約43700港元）；第三類門票現價5,785美元（約45346港元），高於去年的4,185美元（約32804港元）。

國際足協在本屆世界盃採用備受外界詬病的動態定價模式（dynamic pricing model），即票價會根據需求浮動。國際足協表示，本屆賽事的獲利將用於資助世界各地的基層足球發展。

決賽和17場小組賽的門票已於4月1日開始發售，後續門票將持續發售，直到賽事結束。

國際足協採用動態定價受到球迷和政界人士的批評。

69位美國國會民主黨議員3月致函國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino），他們在信中表示：「2026年世界盃採用動態票價與國際足協的核心使命，在全球範圍內促進足球運動的普及和發展背道而馳。」

議員們又指：「儘管主辦城市通力合作，力求實現史上規模最大、最具全球影響力的世界盃願景，但動態定價的後果將使2026年世界盃成為迄今為止經濟上最不公平、最難以參與的世界盃。」

2022年12月18日，在卡塔爾舉行的2022年世界盃決賽中，阿根廷隊擊敗法國隊，阿根廷球員美斯（Lionel Messi）在賽後高舉世界盃獎杯慶祝。（Getty）

2026世界盃將於6月11日開幕，比賽將在美國、墨西哥和加拿大的多個城市舉行，決賽將於7月19日在美國新澤西州舉行。