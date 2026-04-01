伊朗戰爭｜國際足協會長：伊朗隊將按計劃在美國出戰2026世界盃

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）周二（3月31日）親赴土耳其安塔利亞（Antalya）觀看伊朗對陣哥斯達黎加友誼賽，賽後明確表示，儘管美國與以色列對伊朗戰爭仍在持續，伊朗隊仍將按原定賽程於6月在美國境內參加2026年美加墨世界盃。



恩芬天奴向記者強調「比賽將依照抽籤安排進行」，否認伊朗足協此前提出移師墨西哥作賽的請求。根據賽程，伊朗隊3場小組賽都將在美國本土舉行，分別於6月15日在洛杉磯迎戰新西蘭、6月21日在洛杉磯對陣比利時，以及6月26日在西雅圖與埃及交手。他稱讚伊朗隊實力強大，並承諾全力支持球隊備戰。

國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）於2026年3月31日表示，伊朗將按計劃在美國出戰2026美加墨世界盃。（資料圖片，Getty Images）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前警告伊朗隊為了「自身的生命與安全」不應赴美，隨後又澄清球員們面臨的任何威脅不會來自美國。伊朗方面則強硬回應稱，無人能將其排除在世界盃之外。

恩芬天奴曾在蘇黎世表示，國際足協雖無法解決地緣政治衝突，但將致力透過足球搭建橋樑，促進和平。

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴。（Getty Images）

伊朗隊目前正在土耳其集訓，上週與尼日利亞友誼賽中，球員佩戴黑色臂章並背起書包，悼念因南部城市米納布（Minab）學校遭空襲而喪生的學童。《紐約時報》指，美軍調查初步顯示，該事件或源於戰斧導彈誤判目標。