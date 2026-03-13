特朗普：伊朗國家隊基於自身安全　不宜參加今夏世界盃

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月12日表示，伊朗國家隊基於自身安全考慮，不宜參加今夏的美墨加世界盃。路透社報道，白宮未就特朗普提及的「安全」一詞作解釋，但特朗普的最新說法，似乎與他日前和國際足協會長恩范天奴（Gianni Infantino）會面時講法相矛盾。



圖為2025年6月10日，世界盃亞洲區外圍賽，伊朗球員於對陣朝鮮前列隊。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

特朗普12日在社交平台發文稱：「歡迎伊朗國家足球隊參加世界盃，但我真心認為，為了他們自身的生命與安全，他們不應該出現在那裡。」

不過，國際足協會長恩范天奴10日表示，他當晚與特朗普會面時談及伊朗局勢，特朗普當時仍稱，當然歡迎伊朗隊參加在美國舉行的世界盃。恩范天奴感謝特朗普支持，指再次證明足球能夠團結世界。

以色列軍方2026年3月7日對伊朗德黑蘭的數個石油設施發動襲擊後，當地冒起巨大火球和濃煙。（Reuters）

根據賽程，伊朗隊的3場小組賽都將在美國本土舉行，分別定於6月15日在洛杉磯對陣新西蘭、6月21日在洛杉磯對陣比利時，以及6月26日在西雅圖對陣埃及隊。路透社報道，儘管特朗普去年6月對伊朗實施旅行禁令，但伊朗運動員和教練並不受限制。

但在特朗普呼籲伊朗退出世界盃前，伊朗國家體育部長多尼亞馬利（Ahmad Donyamali，暫譯）11日表示，伊朗國家足球隊絕對不會參加今夏世界盃，直指最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）被殺後，參賽的條件根本不存在。