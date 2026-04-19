西班牙、巴西和墨西哥聯合聲明：高度關切古巴人民的苦難

據路透社、半島電視台報道，當地時間4月18日，西班牙、巴西和墨西哥三國政府發表聯合聲明，承諾將加大對古巴的聯合援助力度，以緩解美國封鎖古巴所引發的人道主義危機。



聲明表示，三國對古巴人民正在經歷的苦難表示高度關切，「我們致力於協調加大人道主義援助力度，以減輕古巴人民的苦難。」

三國在聲明中呼籲，必須始終尊重國際法以及《聯合國憲章》所確立的領土完整、主權平等和以和平方式解決爭端等原則，並在此基礎上開展坦誠對話。

2026年4月18日，西班牙、巴西和墨西哥三國政府發表聯合聲明，承諾將加大對古巴的聯合援助力度。圖為西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）（左）和巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）（右）在西班牙出席全球進步動員大會。（Reuters）

聲明強調，古巴人民應當擁有自主決定自身未來的權利，任何解決古巴問題的方案都必須「確保古巴人民在完全自由的環境下決定自己的未來」。

聲明沒有直接提及美國，但警告稱不應採取任何「違反國際法」的行動。

古巴自1962年起遭受美國經濟、金融封鎖和貿易禁運。今年1月對委內瑞拉發動軍事行動之後，美國已宣布中止委內瑞拉對古巴的石油供應。

特朗普政府一再否認美國相關政策導致了古巴的人道主義困境，並堅稱這場危機源於古巴自身數十年的經濟治理不善。近期，美國政府對古巴的能源制裁舉措再次升級。特朗普宣稱古巴對美國構成國家安全威脅，並揚言對向古巴提供石油的國家加徵關稅。

2026年3月24日，在古巴哈瓦那，人們揮舞著來自多個國家的旗幟，慶祝聲援古巴的第一艘人道主義救援船抵達。（Getty）

本周早些時候，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度放出表態，稱美國在美以對伊朗的戰事結束後，可能會將注意力轉向古巴，不排除對古巴動用軍事力量。

他表示：「解決完眼下的事情之後，我們或許會對古巴採取行動。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

