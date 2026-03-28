特朗普出席投資倡議峰會：伊朗懇求達成協議　古巴將是下一目標

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月27日（周五）在佛羅里達州邁亞密海灘舉行的未來投資倡議研究院峰會上稱，伊朗正「懇求」與美國達成協議，並稱古巴將是下一個目標。特朗普還表示，鑑於北約（NATO）拒絕在伊朗戰爭中向美國提供實質支持，美國「沒有必要繼續留在北約陣營」。



綜合外媒報道，特朗普在峰會期間向所有出席者保證，伊朗已被「徹底摧毀」，不再構成威脅。他說，「今晚，我們比以往任何時候都更接近中東的崛起，中東終於擺脫伊朗的恐怖主義、侵略和核威脅」。

特朗普還稱伊朗若想達成協議，就必須開放霍爾木茲海峽。他期間還故意將霍爾木茲海峽稱爲「特朗普海峽（Strait of Trump）」，後承認自己是在開玩笑。

他補充道，「在我的領導下，美國正在終結這個極端政權構成的威脅，透過『史詩狂怒行動』摧毀伊朗的實力。47年來，伊朗一直被稱為中東的惡霸。但他們不再是惡霸了。他們正在潰敗。」