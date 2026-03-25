國際人道物資船隊陸續抵達古巴　支援物資應對美國能源封鎖

美國自1月起對古巴能源封鎖，該國本月已發生3次全國性大停電，多個救援組織曾警告，古巴或將引發人道危機。一艘載有約30人的船隻3月24日抵達古巴首都哈瓦那，船上載有食物、藥品、太陽能板和單車等共重14噸的物資；稍後還有另外兩艘船將會抵達。



這艘名為「格拉瑪2.0」（Granma 2.0）的船隻，上週從墨西哥梅里達（Merida）的普羅格雷索港（Puerto Progreso）出發。社運人士阿維拉（Thiago Avila）表示，這批援助雖是「杯水車薪」，但同時也是一種團結的姿態。他批評美國的經濟封鎖不應存在，並指責「這種海盜國家不尊重國際法的態度令人憤慨」。

古巴能源和礦業部副部長維戈（Argelio Abad Vigo）上週表示，古巴僅能生產自身所需的40%燃料，已三個月無法獲得柴油、汽油、航空煤油和液化石油氣等重要燃料供應，導致嚴重停電及經濟危機。

2026年3月24日，「我們的美洲護航隊」（Our America Convoy）派出的第一艘船抵達古巴哈瓦那，活動人士揮舞旗幟。（Reuters）

有關聯合救援行動有來自33個國家的120個組織參與，獲古巴政府支持。除了從海路運送物資，首批空運的50噸人道物資上周亦已運抵古巴。

加勒比共同體（Caricom）周二亦表示，將通過墨西哥向古巴運送包括奶粉、醫療用品和水箱在內的援助物資，墨西哥已同意免費用船運輸這些物品。