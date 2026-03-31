美國放行俄羅斯油輪駛向古巴　白宮稱之「人道姿態」？｜新聞背後

一艘懸掛俄羅斯國旗、載有約73萬桶原油的油輪「科洛德金號」（Anatoly Kolodkin），預計周一（3月31日）抵達古巴馬坦薩斯港（Matanzas port）。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（30日）證實，美方將允許這批燃料進入古巴，打破其政府對該島實施數月的「實質石油封鎖」。白宮強調這並非政策改變，而是一種人道主義姿態。



美國為何放行這艘俄羅斯油輪？

據《紐約時報》報道，特朗普周日向記者表示：「我們不介意有人運來一大船石油，因為他們需要生存……如果現在某個國家想向古巴輸送一些石油，我沒有意見。不管是不是俄羅斯。」然而，此前墨西哥試圖援助古巴，卻遭特朗普威脅加徵關稅而卻步。

正值美國封鎖古巴能源之際，一艘懸掛俄羅斯國旗、載有約73萬桶原油的油輪「科洛德金號」（Anatoly Kolodkin）獲美國放行駛向古巴，預計2026年3月31日抵達古巴馬坦薩斯港（Matanzas port）。（X@aleksthgrt）

專家分析，美方放行背後或另有原因。邁阿密律師、美古問題專家弗雷雷（Pedro A. Freyre）指出，伊朗戰爭很可能「推遲了特朗普政府對古巴施壓時間表」，導致其行動暫時被擱置。此外，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦表示，此次運輸「已事先與美方協商確認」。

這批援助對古巴有多大作用？

《紐約時報》描述，古巴目前陷入嚴重人道危機：醫院被迫取消手術、汽油價格飆升、垃圾堆積，甚至出現街頭抗議。古巴多次全國停電，約40%電力靠國產原油，但大部份經濟活動，包括工廠和農場，依賴進口燃料。

古巴長期受到美國制裁，國內經濟每況愈下，當地如今通脹飆升、物資短缺、停電不斷。(Reuters)

墨西哥能源行業分析師佩奇（Ramsés Pech）估計，這批提煉後的燃料僅足夠古巴維持15至30天，之後古巴「將恢復到之前的狀態」。

特朗普表示，從長遠來看，這批石油對古巴不會產生太大影響，「古巴完蛋了，他們的政權很糟糕……就算他們弄到一艘石油船，也無濟於事。」