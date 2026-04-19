基輔槍擊案列恐襲　槍手出生莫斯科　烏媒：曾發表反猶言論

烏克蘭首都基輔4月18日（周六）發生槍擊案，一男子先是向路人隨意開槍，之後將自己反鎖在一家雜貨店內，造成6人死亡、10多人受傷，他最後被警方擊斃，當地把事件列為恐襲案。槍手出生於莫斯科且有犯罪前科，據烏克蘭傳媒指，他曾在社交媒體上發表過要消滅猶太人的言論。



綜合外媒報道，槍手瓦西里琴科夫（Dmitry Vasilchenkov）1968年出生於莫斯科，擁有烏克蘭國籍，並在2000年代初之前一直在烏克蘭軍隊服役。據報道，他於2015年至2017年期間居住在俄羅斯，之後返回基輔。

烏克蘭傳媒指，疑犯曾在一個於2016年至2019年間活躍的舊Facebook專頁上，發布充滿「反猶太主義」辱罵言論的貼文。他在貼文中呼籲將猶太人「消滅」，並提及大屠殺及猶太人大屠殺。

嫌犯又在2017年10月一篇題為《論猶太人和猶太民族》的文章中寫道，宗教法庭、墨索里尼、希特拉及史太林（Joseph Stalin）等人「殺戮不斷，但殺得還不夠多」。他還在2019年2月的另一篇文章中寫道，頓巴斯的親俄叛亂分子「殺錯人」，認為他們應該把目標對準「猶太罪犯及猶太教狂熱分子」，並稱「猶太人應該被絞死」。

2026年4月18日，烏克蘭基輔，槍擊事件現場。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，將對事件展開迅速調查，目前烏克蘭國家警察與烏克蘭安全局調查人員已介入。