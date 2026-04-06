塞爾維亞天然氣管道驚現爆炸物　匈牙利暗指烏克蘭　反對派斥陰謀

在俄羅斯向匈牙利等歐洲國家輸送天然氣的「土耳其溪」（TurkStream）管道的塞爾維亞段附近，塞爾維亞政府表示發現爆炸物，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）4月5日暗指與烏克蘭有關。目前為匈牙利選舉前夕，當地反對派批評事件是「假旗行動」（false flag，即嫁禍陰謀）。



此事件正值匈牙利議會選舉前一周，歐爾班16年執政地位面臨嚴峻挑戰，他正與反對派候選人馬吉亞爾的競選博弈進入關鍵階段。

政治報（Politico）指，歐爾班得知爆炸物一事後，暗示烏克蘭參與其中，雖然未有直接指控，但指烏克蘭「多年來一直試圖切斷歐洲與俄羅斯能源的聯繫」，並對「匈牙利構成直接威脅」。

他在社交媒體上表示「調查正在進行中」，並召集國防委員會召開緊急會議。馬吉亞爾公開指控，稱這可能是影響選舉的「假旗行動」。

2026年3月25日，圖為匈牙利總理歐爾班在社交平台拍片，強調將逐步停止向烏克蘭輸送天然氣。（截圖自FaceBook@Orbán Viktor）

馬吉亞爾表示，他和蒂薩黨（Tisza）此前已獲悉復活節前後可能會發生「與天然氣管道相關」的事件，並懷疑這是歐爾班在俄羅斯和塞爾維亞的協助下，通過製造恐慌影響選舉進程。

匈牙利情報首長、反間諜軍事安全局（VBA）局長Duro Jovanic回應指，有關「烏克蘭人試圖策劃」的說法並非事實。