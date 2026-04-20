倫敦接連發生針對猶太社區襲擊　一教堂遭縱火　施紀賢：不會容忍

英國倫敦北部一座猶太教堂4月19日（周日）發生縱火事件，所幸無人受傷，內部一房間受輕微煙熏損壞。過去一個月，針對猶太相關的襲擊接連發生。英國首相施紀賢（Keir Starmer）表示，此類襲擊事件絕不會被容忍，稱對猶太社區的攻擊就是對英國的攻擊。施紀賢稱會加強警力部署，並將肇事者繩之以法。



英國廣播公司（BBC）報道，事件發生在位於哈羅區的肯頓聯合猶太教堂（Kenton United Synagogue）。首席拉比米爾維斯（Ephraim Mirvis）在社交平台X（前稱Twitter）上表示，「針對英國猶太社區的持續暴力與恐嚇活動正愈演愈烈。這種對我們社區安全禮拜和安心生活環境的持續攻擊，是對維繫我們所有人價值觀的攻擊。」

米爾維斯亦稱，「感謝上帝，目前尚未有人喪生，但我們不能、也不應等到情況惡化，才意識到當下對整個社會而言是何等危險的時刻。」

倫敦大都會警察局表示，反恐警員正在調查該宗最新襲擊事件，以及上個月發生在戈爾德斯格林（Golders Green）的案件，包括針對一家波斯語媒體機構的攻擊，以及一輛隸屬猶太慈善機構的救護車遭縱火的事件。