倫敦接連發生針對猶太社區襲擊 一教堂遭縱火 施紀賢：不會容忍
撰文：張涵語
出版：更新：
英國倫敦北部一座猶太教堂4月19日（周日）發生縱火事件，所幸無人受傷，內部一房間受輕微煙熏損壞。過去一個月，針對猶太相關的襲擊接連發生。英國首相施紀賢（Keir Starmer）表示，此類襲擊事件絕不會被容忍，稱對猶太社區的攻擊就是對英國的攻擊。施紀賢稱會加強警力部署，並將肇事者繩之以法。
英國廣播公司（BBC）報道，事件發生在位於哈羅區的肯頓聯合猶太教堂（Kenton United Synagogue）。首席拉比米爾維斯（Ephraim Mirvis）在社交平台X（前稱Twitter）上表示，「針對英國猶太社區的持續暴力與恐嚇活動正愈演愈烈。這種對我們社區安全禮拜和安心生活環境的持續攻擊，是對維繫我們所有人價值觀的攻擊。」
米爾維斯亦稱，「感謝上帝，目前尚未有人喪生，但我們不能、也不應等到情況惡化，才意識到當下對整個社會而言是何等危險的時刻。」
倫敦大都會警察局表示，反恐警員正在調查該宗最新襲擊事件，以及上個月發生在戈爾德斯格林（Golders Green）的案件，包括針對一家波斯語媒體機構的攻擊，以及一輛隸屬猶太慈善機構的救護車遭縱火的事件。
英國海上貿易行動辦公室：霍爾木茲海峽附近發生多宗船隻遇襲事件愛潑斯坦｜文德森未過安全審查仍獲委任 英國外交部官員傳遭革職英國機構據報協助移民扮性小眾等人士避法規留英 內政部展開調查英國前國防大臣斥施紀賢軍費投入嚴重不足 置國家於危險境地