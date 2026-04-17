愛潑斯坦｜文德森未過安全審查仍獲委任　英國外交部官員傳遭革職

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在2024年任命文德森（Peter Mandelson）出任英國駐美大使，惟文德森近日被揭發在正式就任前未通過安全審查。施紀賢在議會聲稱任命「合乎正當程序」，如今被反對黨指控誤導議會及公眾。英國外交部最高級別公務員羅賓斯（Olly Robbins）因此受累，多間英媒稱他因此在16日引咎辭職，其部門也被指未有上報安全審查失敗的結果。



《衛報》報道，文德森於2025年1月下旬未能通過安全審查，不過，施紀賢在2025年9月在國會接受質詢時卻先後3次表示，有關任命是經過完整的正當程序。此時被質疑是英國外交部官員動用罕有權力推翻安全建議，仍批准其出任駐美大使。而根據英國的《部長守則》，故意誤導國會的官員應該辭職。

2025年2月26日，美國華盛頓特區，英首相施紀賢（Keir Starmer）在英國駐美國大使官邸舉行的歡迎招待會上，與英駐美國大使文德森（Peter Mandelson，左）交談。（Getty）

文德森因已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，被曝光在任商業貿易大臣時涉嫌出賣政府機密，於就任不足一年後的2025年9月被解職。警方已就文德森涉嫌向愛潑斯坦泄露敏感文件展開調查，他於今年2月被捕後獲保釋。該項工作任命亦受此案影響，持續受到審查。

2026年1月30日，美國司法部公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案件的文件，圖為愛潑斯坦與英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在一艘船上的合照。（網絡圖片）

BBC報道，反對黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）指控施紀賢誤導議會，要求他辭職。自由民主黨、綠黨及英國改革黨亦呼籲首相下台。

施紀賢首席秘書瓊斯（Darren Jones）則表示，首相不會辭職，既非故意亦無意誤導議會，並稱最近才得知安全審查結果，外交部此前聲稱文德森獲得安全許可。