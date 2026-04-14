英國前國防大臣斥施紀賢軍費投入嚴重不足　置國家於危險境地

據英媒報道，曾任英國國防大臣、北約前秘書長的羅拔臣（George Robertson）周二（4月14日）將在索爾茲伯里（Salisbury）發表演講，對英國首相施紀賢（Keir Starmer）的軍事政策提出強烈批評。羅拔臣認為英國政府在國防領域投入嚴重不足，已將國家置於危險境地。



根據英媒獲得的演講稿內容以及對他本人的採訪，羅拔臣認為，伊朗戰爭暴露出英國軍費長期不足、軍隊規模過小並且資源匱乏，難以應對現時戰爭給英國帶來的威脅，這應該給政府敲響警鐘。

他會在演講中舉例稱，戰爭前兩周英國僅能向地中海部署一艘軍艦，指出英軍不僅裝備短缺，更面臨後勤、網路、彈藥等多方面危機，難以應對當前國際局勢，甚至無法反駁美國國防部長對英國皇家海軍的嘲諷。

2026年3月4日，英國朴茨茅夫，英國首相施紀賢（Keir Starmer）宣布，隨着中東衝突加劇，英國將向東地中海部署皇家海軍「龍號驅逐艦」（HMS Dragon）以及配備反無人機能力的直升機。圖為「龍號驅逐艦」在朴茨茅夫港上港彈藥庫 (UHAF) 進行補充彈藥作業。（Reuters）

他還將批評財政大臣對國防關注嚴重不足，令政府承諾的10年國防投資計劃一再推遲，軍方未來四年將面臨280億英鎊（約2971.98億港元）資金缺口。

他的演講稿寫道：「我們準備不足、我們保險不足、我們正遭受攻擊、我們不安全……英國的國家安全正處於危險之中。」他直言，政府「不能靠不斷膨脹的福利預算來保衛英國」。

英國政府表示正在進行評估且將大幅增加國防投資，並指出本屆議會期間國防總投資超2700億英鎊（約2.87萬億港元）。但消息人士透露，國防部、財政部與唐寧街尚未就如何推進方案達成一致。