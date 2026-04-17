英國機構據報協助移民扮性小眾等人士避法規留英　內政部展開調查

英國內政部正就由英國廣播公司（BBC）日前揭露的一宗事件展開調查——部份移民被教唆謊稱是同性戀或家暴受害者，藉此規避移民法規，設法繼續留在英國。首相發言人表示，當局設有嚴格公平評估機制，內政部與移民顧問監管機構已就此展開調查，確保盡數追究那些濫用移民政策人士的責任。



首相發言人重申政府立場，並引述內政部說法，指那些企圖欺騙英國以換取居留權的申請人將被拒絕，警告涉事者還將會被遣送出境；一旦發現不道德及非法行為，監管機構會將協助移交警方。

圖為2025年8月6日，英國邊防部門的船隻將一批企圖橫渡英倫海峽的非法移民帶上岸。（Getty Images）

BBC日前報道揭露，部分移民在簽證臨近屆滿時，會花費重金尋求機構幫助。例如，有律師行與顧問會在收取數千英鎊報酬後，指導移民謊稱自己為男同性戀（claim to be gay），並捏造若遣返巴基斯坦或孟加拉將有生命危險的說辭，向英國政府申請庇護。報道同時指出，部分移民正濫用政府的新規以迅速獲取永久居留權，而該政策原意是為了協助真正的家暴受害者更快取得永居權。

根據英國內政部規定，作為英國公民伴侶，持臨時簽證的家暴受害者可申請三個月短期居留及福利，期間可轉申請永久居留，遠快於常規途徑。

此外，根據BBC利用《資訊自由法》取得的政府數據，截至2025年9月的12個月內，共有5596名移民以家暴受害者身份申請永久居留權，這一數字三年內增幅超過50%。