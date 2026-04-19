白宮稱萬斯赴巴基斯坦與伊朗談判　伊媒：德黑蘭尚未決定派團出席

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月19日（周日）在社交平台Truth Social發文稱，美國代表將於明晚抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，與伊朗展開談判。但伊朗傳媒則指，德黑蘭尚未決定派代表團出席。



白宮向美媒表示，美國副總統萬斯（JD Vance）、美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）將前往巴基斯坦談判。

特朗普：若伊朗不接受協議 美國將摧毀發電廠橋樑

特朗普在帖文再次向伊朗發威脅稱，若果德黑蘭不接受協議，美國將摧毀伊朗的發電廠與橋樑。

特朗普稱，「我們提出的方案非常公平合理，我希望他們接受。否則，美國將摧毀伊朗的每一座發電廠和每一座橋樑。」

2026年4月16日，美國內華達州，圖為特朗普來到拉斯維加斯並在「小費免稅」活動上發表講話，稱伊朗戰爭「應該很快就會結束」。（Getty）

特朗普亦稱，「他們會迅速屈服，而且會輕易屈服。如果他們不接受這項協議，我將榮幸地採取必要行動——這本該是過去47年來歷任總統對伊朗就該採取的行動。」

美媒指伊朗派團出席 伊媒指未決定

有美媒引述來自伊朗的消息人士指，伊朗代表團將於4月21日抵達巴基斯坦，與美方談判，預料陣容與上次相同，即包括議長卡利巴夫及外長阿拉格齊。

但伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）隨後報道，伊朗尚未決定派遣談判代表團，「只要海上封鎖仍然存在的話」。

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