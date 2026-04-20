特朗普：如美伊達成協議 很可能親赴伊斯蘭堡
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月19日表示，如果美國和伊朗能在巴基斯坦首都伊斯蘭堡達成協議，他「很可能」會前往伊斯蘭堡。有美國媒體稱，預計22日美伊將共同宣布延長停火。不過，伊朗媒體19日報道，伊朗尚未決定派出代表團同美國談判，又指只要有海上封鎖，就沒有談判。
美媒：美伊或22日宣布延長停火 特朗普或晤伊朗總統
特朗普接受美國《紐約郵報》採訪時被問到，如果美伊達成協議，他是否會前往伊斯蘭堡。他先是說：「我想可能會在稍晚一些的時候再說。我們得看看明天的情況如何。」當記者追問時，特朗普稱不會在談判取得進展前作決定，「很可能會在晚些時候去」。
美國有線電視新聞網（CNN）也援引伊朗消息人士稱，伊朗代表團將於21日抵達，代表團成員包括伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）和伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。
報道又稱，預計22日美伊將共同宣布延長停火。如果談判順利，特朗普將前往伊斯蘭堡，與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）舉行會談，兩人還可能簽署旨在停戰的「伊斯蘭堡宣言」。
特勤局反對正副總統同赴巴基斯坦
另外，美國白宮證實，美國副總統萬斯（JD Vance）將與總統特使威特科夫（Steve Witkoff），以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）一同前往巴基斯坦，出席下一輪關於伊朗問題的會談。
此前特朗普曾否認萬斯將出席新一輪會談，伊朗方面消息人士則表示，如果萬斯缺席相關談判，伊方較高級別的官員，例如議長卡利巴夫也不會出現。
針對特朗普稱可能前赴伊斯蘭堡，據消息人士透露，美特勤局不希望萬斯與特朗普同時身處同一地點。因此如果最終達成協議，且特朗普決定親自前往，那麼萬斯很可能需要先行返回美國。
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