伊媒：伊朗已為戰火重燃做好準備 認為可能性高於繼續談判
撰文：蕭通
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伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）4月19日報道，伊朗認為重新開打的可能性高於繼續談判，已為戰火重燃做好準備，一旦重新開打，會讓敵人經歷永生難忘的「地獄時刻」。
報道指出，鑑於美軍近期動向，包括軍艦調動、武器運輸、偵察飛行和防空部署，伊朗方面判斷，局勢會出現兩種可能性，並已採取必要應對措施。
第一種情況是，美方意圖利用這些軍事準備工作製造心理壓力，以便在談判桌上索要籌碼。但正如過去此類壓力和威脅未能影響談判一樣，這次也不會奏效。
第二種情況是，美方通過編造談判敘事，為突襲伊朗部分島嶼進行掩護和欺騙。報道越，過去一年，美方曾兩次在談判期間、且不斷宣稱談判取得進展的同時，對伊朗發動突襲。
報道指出，伊朗認為如果戰事重新爆發，基礎設施將成為攻擊目標，伊朗將徹底放棄此前在曼德海峽，以及對沙特阿美（Saudi Aramco）、沙特延布（Yanbu）重工業園區、阿聯酋富查伊拉港等周邊國家能源企業和設施所保持的克制。
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