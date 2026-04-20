伊媒：伊朗已為戰火重燃做好準備　認為可能性高於繼續談判

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）4月19日報道，伊朗認為重新開打的可能性高於繼續談判，已為戰火重燃做好準備，一旦重新開打，會讓敵人經歷永生難忘的「地獄時刻」。



圖為2026年4月19日，在伊朗首都德黑蘭，民眾參加反美及反以色列集會，有參加者展示已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的肖像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

報道指出，鑑於美軍近期動向，包括軍艦調動、武器運輸、偵察飛行和防空部署，伊朗方面判斷，局勢會出現兩種可能性，並已採取必要應對措施。

第一種情況是，美方意圖利用這些軍事準備工作製造心理壓力，以便在談判桌上索要籌碼。但正如過去此類壓力和威脅未能影響談判一樣，這次也不會奏效。

圖為2026年4月19日，在伊朗首都德黑蘭，民眾參加反美及反以色列集會。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

第二種情況是，美方通過編造談判敘事，為突襲伊朗部分島嶼進行掩護和欺騙。報道越，過去一年，美方曾兩次在談判期間、且不斷宣稱談判取得進展的同時，對伊朗發動突襲。

報道指出，伊朗認為如果戰事重新爆發，基礎設施將成為攻擊目標，伊朗將徹底放棄此前在曼德海峽，以及對沙特阿美（Saudi Aramco）、沙特延布（Yanbu）重工業園區、阿聯酋富查伊拉港等周邊國家能源企業和設施所保持的克制。