美國路易斯安那州槍擊案　7名罹難兒童為槍手子女　事件震驚社區

美國路易斯安那州（Louisiana）4月19日發生嚴重槍擊案，造成8名兒童死亡，年齡介乎1至14歲；另有2人中槍受傷；槍手已遭警方追捕時被擊斃。警方最新表示，槍手因家庭糾紛槍殺了自己的7個孩子和另一名親屬的孩子。當局指，事件震驚當地社區，亦是全國兩年多以來最致命的大規模槍擊案之一。



當地警方表示，疑犯Shamar Elkins是在路易斯安那州博西爾縣的追捕過程中被擊斃。此前，警方曾與他交火。目前，尚不清楚槍手是自殺身亡還是被警方擊斃。當局仍在調查槍手犯案動機。

當局指，案中另外有兩名女子中槍，其中一人是槍手的妻子，也是部分罹難兒童的母親。據美媒報道，她面部中槍，已接受手術，相信沒有生命危險。另一名女性傷勢嚴重，據報她也可能是部分罹難兒童的母親。

2026年4月19日，什里夫波特市長Tom Arceneaux向記者發表講話。（Reuters）

有美媒指，有一名13歲男孩在槍擊事件發生時從屋頂跳下逃脫。警方稱他有幾處骨折，但身體狀況應該沒有大礙。警方相信還有第三名女性也從槍擊事件中逃脫。