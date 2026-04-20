藍色起源「新格倫」火箭發射受挫　搭載衛星未入軌道將直接報廢

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯）的太空公司藍色起源（Blue Origin）於美東時間4月19日早上7時25分首次使用翻新助推器，發射「新格倫」（New Glenn）重型運載火箭，火箭第一級箭體成功海上回收，但第二級箭體未能將搭載的通訊衛星送入預定軌道。



此次是「新格倫」火箭的第三次發射，搭載了AST太空移動公司的「藍鳥」7號通訊衛星，火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地升空，火箭一二級箭體成功分離後，第一級箭體按計劃降落在大西洋的回收船上，類似技術在此前只有馬斯克（Elon Mush）的SpaceX能實現。

2026年4月19日，太空公司藍色起源（Blue Origin）首次使用翻新助推器，發射「新格倫」重型運載火箭，此次是「新格倫」火箭的第三次發射，從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地升空。（Reuters）

但任務隨後出現了挫折，火箭第二級箭體未能將「藍鳥」7號送入預定軌道。AST太空移動公司表示，衛星雖成功分離並啟動，但軌道高度過低，無法自主維持在軌運行，預計將脫軌墜落，相關損失將由保險承擔。

此次翻新助推器的成功回收標志着藍色起源掌握相關技術，未來有可能擴大與SpaceX的競爭，但其真正的商業目標未能完成，「藍鳥」7號作為AST太空移動公司計劃部署的第8顆衛星，將直接報廢。據悉，該公司計劃今年平均每一至兩個月實施一次發射，目標是到年底前實現約45顆衛星在軌部署。