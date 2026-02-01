SpaceX申請部署百萬衛星　建立太空太陽能AI數據中心

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司（SpaceX）周五（1月30日）向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交申請，計劃發射一個由多達100萬顆衛星組成的星群，並以利用太陽能於地球軌道上為人工智能（AI）運行數據中心。



《經濟時報》（Economic Times）1月31日報道，此舉值馬斯克的AI公司xAI傳出可能與SpaceX合併之際。據提交文件指出，此軌道數據中心計畫能「直接利用近乎持續的太陽能」，大幅降低運營與維護成本，實現變革性的成本與能源效率，並顯著減少地面數據中心相關的環境影響。

申請文件將該計劃的可行性，寄託於該公司正在開發的下一代完全可重複使用火箭「星艦」的成本降低。SpaceX稱，「星艦」一旦實現高頻率發射，將使軌道運算能力達到前所未有的規模與速度。

2025年1月10日，SpaceX的Falcon 9火箭裝着星鏈衛星在佛羅里達州發射。（Reuters）

目前全球在軌衛星總數僅約1.5萬顆，SpaceX現有的星鏈網絡約佔9500顆。馬斯克這一宏偉計劃的實現，取決於「星艦」能否成功承擔大規模發射任務。該火箭自2023年以來已進行11次試射，馬斯克預計其將於今年首次發射有效載荷入軌。