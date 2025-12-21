德國殘疾工程師乘搭藍色起源上太空　成為首位進入太空輪椅用家

一名來自德國的殘疾工程師12月20日，連同另外五名乘客一同乘坐美國航天公司藍色起源的飛行器飛上太空遨遊，成為首位進入太空的輪椅使用者。



現年33歲的Michaela Benthaus在歐洲航天局擔任工程師，她7年前因一次踩爬山單車時遇意外傷及脊椎，下半身癱瘓。她在遨遊太空回到地面後感慨，「這是最棒的體驗」，還強調希望太空旅遊能為殘疾人士打開大門，「希望我只是一個開始」。

飛行器內部為適應乘坐輪椅的她，能夠在升上太空時在艙門與座位間自由行動，還特意加裝活動板，讓她無需攜帶輪椅入艙。

今次搭載6名乘客的藍色起源「新謝潑德」飛行器，於美國中部時間周六早上8時許，從德州西部一個發射場升空，到達距地面約100公里上空的地球亞軌道後，與運載火箭分離，自主飛行數分鐘後回地面。整個飛行過程歷時約10分鐘。

2025年12月20日，美國德州，圖為搭載6名乘客的藍色起源飛行火箭發射成功飛向太空。（Reuters）

除了Benthaus之外，另有企業高管、投資者、電腦科學家等隨同完成履行，這讓經過藍色起源遨遊太空的人數增至86人。