SpaceX 龍飛船成功升空　將4名太空人送上國際太空站｜有片

美國太空探索技術公司（SpaceX）的「龍」飛船成功從美國佛羅里達州發射升空，將四名太空人送往國際太空站。



「龍」飛船於美東時間2月13日（周五）上午5時15分（本港時間晚上6時15分）搭載「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空。隨後，飛船與火箭分離，繼續飛往國際太空站。按計劃，飛船將於美東時間14日下午與國際太空站對接。

SpaceX發布「獵鷹9」火箭升空的影片和照片：

據新華社報道，這次航天任務代號為「載人12號」，是載人「龍」飛船執行的第12期為國際太空站運送輪換太空人任務。四名太空人分別是美國太空總署（NASA）太空人邁爾（Jessica Meir）和哈撒韋（Jack Hathaway），歐洲航天局太空人阿德諾（Sophie Adenot），俄羅斯國家航天集團太空人費佳耶夫（Andrey Fedyaev）。

法媒引述邁爾表示：「我們離開了地球，但地球並沒有離開我們。」邁爾在太空人們踏上太空之旅時說：「當我們從高空俯瞰地球時，我們立刻就能明白，萬物皆有聯繫，我們同屬人類。」

這些太空人將接替第11組太空人。第11組太空人於今年1月提前一個月返回地球，那是太空站歷史上首次進行醫療撤離行動。

2026年2月13日，美國佛羅里達州卡納維爾角，SpaceX公司的獵鷹9號火箭和龍飛船從卡納維拉爾角太空部隊基地的40號發射台升空，將4名太空人送上國際太空站。（X@SpaceX）

據美國太空總署介紹，四名太空人此次太空任務時長約八個月，在此期間他們將開展多項科研實驗，為未來的月球和火星探索任務做準備，例如研究植物和固氮細菌的相互作用以提升在太空中的食物生產能力等。