日澳簽署軍艦共同開發協議　繞過武器出口限制　強化雙方防務合作

日本與澳洲於4月18日正式簽署協議，雙方將基於海上自衛隊「最上級」護衛艦（FFM）共同開發澳洲海軍新型艦艇。此舉繞過防衛裝備轉移三原則（武器出口限制），實際上意味日本實現護衛艦出口；這同時為拓展已故前首相安倍晉三提出的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）構想鋪路，進一步強化雙方防務合作。



據共同社和日經新聞報道，日本防衛相小泉進次郎與澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）上周六在墨爾本舉行會談，確認締結共同開發合同。

據知情人士透露，合同由澳洲政府與三菱重工等企業簽訂，計劃建造11艘艦艇，於2029年起交付。其中，最初3艘由三菱重工在日本製造，其餘預計2030年代初以後在澳洲西部造船廠建造。

報道指，根據日本現行的防衛裝備轉移三原則，具殺傷力的武器出口受限，但以共同開發、生產為目的則獲允許。新型艦艇計劃首先在日本國內建造，實際上屬於護衛艦出口。

2026年3月30日，日本橫須賀，圖為日本海上自衛隊「最上級」護衛艦停泊在軍事基地的碼頭旁。（Getty）

日本將與美國結盟的澳洲定位為「準同盟國」，將其當作印度太平洋地區夥伴予以重視，希望強化雙方防務領域合作。

日澳此前已簽署彈藥可互通的《物資勞務相互提供協定》（ACSA）及部隊相互往來便利化的《互惠準入協定》（RAA），此次加入防衛裝備生產合作，進一步拓寬合作範圍。