美墨聯合打擊制毒工場後發生車禍　4名執法人員於墨西哥不幸遇難

兩名美國駐墨西哥城大使館培訓人員與兩名墨西哥特工4月19日在奇瓦瓦州（Chihuahua）高速公路的「事故」中不幸喪生，事發前他們剛參與一次針對秘密制毒實驗室的緝毒行動。



奇瓦瓦州總檢察長莫雷諾（César Jáuregui Moren）表示，遇難者包括奇瓦瓦州調查局（AEI）局長及其保鏢，以及兩名美國駐墨使館「教官人員」（instructor officers），他們當時正在執行訓練任務，這是美墨兩國緝毒合作項目的一部分。

墨方表示，事故發生在奇瓦瓦-華雷斯城（Ciudad Juárez）高速公路上，當時這4名人員在當地成功摧毀了一個毒品加工實驗室後，正從莫雷洛斯州（Morelos）返回。

美國駐墨西哥大使約翰遜（Ronald Johnson）在社交平台X上對遇難者表示哀悼，稱其畢生致力於應對毒品販運這一時代挑戰，指出這場悲劇突顯了兩國安全官員的風險，並表示將堅定推進雙方安全合作、完成遇難者使命。

事故發生地區的有組織犯罪活動較為猖獗，目前，尚未說明具體性質或原因。