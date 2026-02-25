墨西哥擊斃毒梟引騷亂　總統辛鮑姆承諾確保6月美墨加世界盃安全

墨西哥頭號通緝毒梟被捕身亡引發大騷亂後，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）稱為2026年國際足聯世界盃在墨西哥提供「所有保障」。



路透社報導，辛鮑姆星期二（2月24日）作出上述保證。

當被問及這項預計將吸引大量球迷前往墨西哥城、蒙特雷以及哈利斯科州首府瓜達拉哈拉觀看比賽的賽事，是否會對訪客構成風險時，辛鮑姆也表明「沒有風險」。

白宮星期二警告販毒團夥不要在墨西哥境內襲擊任何美國公民，並敦促在墨西哥的美國公民遵循美國國務院的指導。

60歲的奧塞格拉（Nemesio Oseguera）是「哈利斯科州新生代」（Jalisco New Generation）販毒集團頭目，他星期天（22日）在墨西哥西部哈利斯科州與軍方交火受傷，在送往墨西哥城的途中身亡。

2026年2月22日，墨西哥毒梟內奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes）被擊斃後，販毒集團燒毀汽車和封鎖了高速公路。(Reuters)

他的手下隨即展開大規模報復行動，當地至少六個州出現騷亂。

新華社報導，暴力衝突已造成至少62人死亡，包括25名國民警衛隊成員、一名獄警、一名檢察官辦公室探員，以及一名被流彈擊中的平民婦女。目前至少有70人被拘留。

當地官員稱，由於市、州和聯邦政府部門的協調合作，受影響地區的日常活動已於星期一（23日）開始恢復正常。

2026年的世界盃賽事將於6月11日至7月19日期間進行，這是世界盃歷史上首次由三個國家聯合主辦，比賽將在美國、加拿大和墨西哥的16座城市舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

