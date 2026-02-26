墨西哥毒梟斬首爆大亂　毒品戰爭劇本與世界盃同場上演？

墨西哥數月以來一直遭美國施壓，加強打擊販毒集團。墨西哥軍方最終在在2月22日擊斃綽號「金髮男」（El Mencho）的著名毒梟奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes），其販毒集團則在全國多個地方報復，其中包括今屆世界盃其中一個主辦城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）。表面上，這次是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）施壓成功的結果。然而，當地一名議員卻指「政府攻擊毒販掀暴力升級」已非新鮮事，並提出令人共嗚的一點：「作為地方代表，我有責任質疑為何這劇本已重複了二十多年」。



據墨西哥國防部，軍方當日在美國新成立情報部隊的幫助下，定位並擊斃了「哈利斯科州新生代販毒集團」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）幕後頭目奧塞格拉。CJNG是全墨西哥最強大的販毒集團之一，其武力之強不只曾擊落軍方直升機，更被指於2020年涉試圖刺殺當時仍為墨西哥市警察局長的現任安全部長加西亞（Omar Garcia Harfuch）。

CJNG隨即展開大規模反擊，其中瓜達拉哈拉的國際機場更一度被槍手闖入。墨西哥當局隨後指，混亂局勢已逐漸受控，且已在集團大本營哈利斯科州部署2000士兵戒備。

雖然主張採溫和手段的前總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）2019年已宣布墨西哥毒品戰爭已結束，但這場由其欽定繼承人、總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）主導的行動，卻正在重演毒品戰爭時期的常態。

2025年2月24日，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）在頭號通緝毒梟被捕身亡引發大騷亂後，稱為2026年國際足聯世界盃在墨西哥提供「所有保障」。(Reuters)

「斬首策略」激化惡性循環

墨西哥毒品問題專家Benjamin Smith在其著作中指出，隨着統治墨西哥逾半個世紀的革命制度黨（PRI）勢力在1990年代減弱、一黨獨大政治環境逐漸退場，毒販向中央執法部門支付保護費換免被起訴的「保護費制度」瓦解。為適應新的格局，小毒販漸合併成大型販毒集團開始親自接管該制度，各自劃定不同的壟斷性區域控制範圍，為毒品走私者提供保護並從中抽取利潤分成。再。隨着生產和分銷規模擴大，各集團開始爭奪地盤和市場准入，導致墨西哥各地頻傳暴力事件。

隨着毒販集團混戰的暴力情況失控， 時任總統卡爾德龍（Felipe Calderón）2006年正式向販毒組織發動毒品戰爭，並採取以針對毒梟的「斬首策略」（Kingpin Strategy）為主要策略，冀削弱大型的販毒集團。在卡爾德龍2006年至2012年的任期內，墨西哥軍方抓獲或擊斃了墨西哥37名主要毒梟中的25人，但暴力事件也隨之急增，兇殺案暴增至超過12萬宗，幾乎是其前任執政期間數量的兩倍。

卡爾德龍之後的墨西哥領導人或多或少都繼續沿用其策略，就連洛佩斯任內也繼續依賴軍隊執法及保留「斬首策略」，分別於2019及2023年兩度逮捕錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）、綽號「矮仔」（El Chapo）大毒梟古茲曼之子Joaquín Guzmán López，兩次皆引起毒販們的大規模報復，分別皆造成數以十計的軍警、平民傷亡。

如今，洛佩斯欽定繼承人辛鮑姆主導的行動，則是該國近十年來針對毒梟的最重大「斬首」行動，當然也不出意外地招致毒販報復。

59歲的奧塞格拉為墨西哥勢力強大的「哈利斯科州新生代販毒集團」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）的幕後頭目。(Reuters)

更甚的是，「斬首策略」並不只是無法阻止暴力，而是為暴力創造條件。它雖能夠削弱現有大型販毒集團的實力，但當中不同的小型販毒集團試圖填補該權力真空往往會引發更多衝突。與政府稅收類似，「保護費制度」必須具壟斷性質才能有效運作。零和情況下，毒販們必須互相攻擊，直到在地盤中獲得壟斷地位。然而，當新興的大販毒集團取得壟斷地位，它又會遭政府集中力量對付甚至執行「斬首」行動，形成惡性循環。

事實上，CJNG正是這一循環的產物。墨西哥軍方2010年擊斃了大毒梟Ignacio Coronel Villarreal，導致其集團分裂為包括CJNG在內的數個團體。它在接下來數擊敗其他競爭對手，最終成為該國最大販毒集團之一。因此，奧塞格拉如今遭「斬首」再掀起暴亂非新鮮事，接下來會發生甚麼事也不言而喻。

美國角色從未缺席

不過，這份劇本卻似乎出現了新的角色。特朗普屢對墨西哥施加此前沒有的壓力，辛鮑姆是受美國壓力而被迫下令擊殺奧塞格拉也非不可能，但美國在毒品戰爭的角色實未有重大改變。

美國毒品市場的高需求，一直以來都是墨西哥毒品產業興盛的主因之一。墨西哥自上世紀二次世界大戰時種植罌粟，並將其加工成嗎啡和海洛英，供應美國市場，當戰爭爆發切斷了美國與歐亞傳統毒品供應國的聯繫後，墨西哥幾乎立即填補這一空白。

如今，除了可卡因、大麻等傳統毒品外，美國近年來對芬太尼等合成藥物的需求激增，因此墨西哥也一如以往滿足消費需求，從該國輸美的芬太尼從2019起的5年內，增加近500%。再加上，墨西哥長期的低薪環境，一個利潤高昂、勞動力成本低廉的毒品產業牢牢陷在兩國之間。

2026年2月22日，墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara），消防員正在撲滅一輛被有組織犯罪集團成員用作路障車輛上的火焰。

從另一面的邊境看，美國流入墨西哥的軍用級武器，使毒品戰爭的暴力情況進一步惡化。國防部長特雷維利亞（Ricardo Trevilla Trejo）22日談及針對奧塞格拉的行動時，稱有25名士兵領在行動及後續的衝突中死亡，而涉事毒販的武器有80%來自美國，其中包括火箭炮等大口徑武器。

溫和手段只是杯水車薪？

在這份窮兵黷武的劇本中，也在一些顯著的例外。洛佩斯雖保留部份強硬軍事手段，但主要是強調增加社會支出，冀透過創造就業機會來解決有組織犯罪及毒品產業的社會經濟根源。辛鮑姆雖較強調協調各執法機關打擊毒販，但主要仍延續了前者的方式，聚焦青年援助等社會經濟方案。

辛鮑姆雖發動了這次重大的「斬首」行動，但她24日被問及是否徹底拋棄洛佩斯的溫和手段時，她借用後者的當時的政策口號「擁抱而非子彈」，強調現屆政府追求的是「和平而非戰爭」。

然而，結果表明，單靠僅持續幾年的溫和社會經濟手段，似乎還不足以解決問題。洛佩斯政府的社會經濟政策，在2018年至2022年間助約510萬人擺脫了貧困，但高企的謀殺率卻未有大幅變化，疑與販毒集團有關的敲詐勒索案增加近30%，官方公布的失蹤人口超過10萬人，超過了前兩屆政府失蹤人口的總和。據墨西哥媒體El Financiero，他2024年下台時，只有28%受訪者支持其公共安全政策。

2026年2月25日，墨西哥Santiago de Queretaro市，士兵在墨西哥對決冰島的國際友誼賽賽場外戒備。（Reuters）

至於辛鮑姆加強執法及延續社福措拖的政策具體成效還有待觀察，但如果說強硬的武力是暴力陷惡性循環的主因，單以溫和手段應對亦只是杯水車薪。

截至2月24日，瓜達拉哈拉的街頭回復平靜，但燒毀的汽車殘骸仍殘留在路邊，到處都是遭洗劫一空的商店。特朗著同日在國情咨文中稱讚墨西哥在美國情報協助下，扳倒了最邪惡的毒梟。但不出意外的話，下一個「最邪惡的毒梟」將於不日現身，而瓜達拉哈拉也不會是最後一個遭毒販摧殘的城市。在一時的平靜之中，人們只能冀望毒品戰爭劇本的重演不會真的與世界盃同場。