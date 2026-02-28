墨西哥「斬首」毒梟爆大亂　一人之死為何讓全國陪葬？｜去片

2月22日，墨西哥多地烽煙四起爆發騷亂，而這一切的始作俑者，就是當地富可敵國的毒品集團。墨西哥軍方在騷亂爆發當日稍早，在美國情報援助下，擊斃了當地一個代號為「金髮男」（EL Mencho）的大毒梟奧塞格拉（Nemesio Oseguera Cervantes），引發席捲墨西哥全國多地的大規模暴力衝突。



今年由美國加拿大同墨西哥，聯合舉辦的世界盃，4個月之後就會開鑼，其中13場賽事將在墨西哥舉辦。外界有聲音質疑政府維持治安的能力，擔心這場毒品戰爭會同世界盃同步上演，出現「場上開球，場下開火」的亂局，今日我們談談這位「大人物」，如何在墨西哥毒品界稱霸，甚至死後都能夠將整個國家拉下來「陪葬」。

第一章：超級毒梟的覆滅

奧塞格拉是簡稱CJNG的「哈利斯科州新生代販毒集團」幕後頭目，他在國內已是頭號通緝犯，在國外就被美國政府懸賞1500萬美金（約1.1億港元）通緝。而這個集團就被認為是墨西哥最強大的犯罪組織之一，他們曾經擊落過軍方直升機，數年前還被指試圖刺殺當時還是墨西哥市警察局長的現任安全部長加西亞（Omar Garcia Harfuch），去年2月再被美國特朗普政府列為外國恐怖組織。

59歲的奧塞格拉為墨西哥勢力強大的「哈利斯科州新生代販毒集團」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）的幕後頭目。(Reuters)

奧塞格拉本人的犯罪生涯始於80年代，他移居美國之後起初只是做小規模毒品交易，但從1990年代起進一步參與毒品販運活動，他1994年因串謀販運海洛英罪成而在美國坐了幾年牢，有趣的是有案底的他獲釋回墨西哥後，竟然還曾經做過警察。這個現象其實反映了墨西哥執法部門同毒品集團之間的複雜關係。

不過，他都很快再重操舊業成為殺手同地方頭目，最終他再趁毒品集團群龍無首的情況下，再另起爐灶創立自己的勢力，最終演變成今天的CJNG。

至於這次突襲行動，墨西哥軍方當日透過追蹤奧塞格拉的情人找到他的藏身處，當特種部隊展開拘捕行動時，雙方爆發激烈交火。軍方稱涉事毒販持有大量武器，至少包括一支火箭筒、10支長槍手槍及手榴彈。他們最終成功逮捕受傷的奧塞格拉，但後者在押送途中最終傷重不治。

奧塞格拉一死，他的販毒集團立刻展開大規模報復。墨西哥至少有7個州同時爆發暴亂，販毒集團成員封鎖道路，在街頭縱火燒車，大量商鋪被洗劫。

在墨西哥沿海熱門旅遊城市巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），遊客們就過了提心吊膽的一日，他們有人親眼目睹武裝分子大肆破壞的場景，其他人就在酒店房內聽到街外傳來一下又一下的爆炸聲。另外有遊客因為街道遭封鎖，而滯留酒店錯過當日的航班，但即使是機場都不能夠倖免。當日有槍手闖入，位於墨西哥城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）的國際機場。

2026年2月22日，墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara），消防員正在撲滅一輛被有組織犯罪集團成員用作路障車輛上的火焰。

從網上流傳的畫面可以見到，旅客同職員都驚慌失措地四散逃走。而這城市將會在4個月後主辦4場世界盃賽事，屆時不少國際球迷來看球時，都要經過這個機場。

據官方數字，暴力衝突造成至少73人死亡，包括國民警衛隊士兵、疑似毒品集團成員以及被流彈擊中的平民。

第二章：毒品戰爭陷惡性循環

這種「斬首行動引發暴力」的劇本在墨西哥其實已重複逾20年，另一個綽號為「矮仔」的墨西哥大毒梟兒子在2019年同2023年兩度被捕時，都即時引起毒品集團的大規模報復而這兩場衝突都被形容為「戰役」，就知當時衝突有多麼激烈。

要理解為何會這樣，我們需要回顧墨西哥毒品戰爭的歷史。在1990年代之前，墨西哥由革命制度黨（PRI）一黨獨大統治超過半個世紀，當時毒販向中央執法部門支付保護費換取免被起訴的制度，某程度上限制了搶地盤而引發的暴力。然而，當一黨獨大的政治環境逐漸退場，該制度亦都開始瓦解。

為了適應新的格局，中小型勢力開始合併成大型販毒集團，親自接管該保護費制度。他們各自劃定不同的壟斷性區域控制範圍，為毒品走私者提供保護，並從中抽取利潤分成，但是當生產同分銷規模擴大後，各個毒品集團就開始爭奪地盤及市場准入，導致墨西哥各地頻傳暴力事件。

去到2006年，時任總統卡爾德龍（Felipe Calderón）正式向毒品組織發動毒品戰爭，奠定了針對毒梟的「斬首策略」作為主要方針。在他2006年至2012年的任期內，墨西哥軍方逮捕或者擊斃了37名主要毒梟中的25人，但全國謀殺案同時暴增至超過12萬宗，幾乎是他前任執政期間數量的兩倍。

2010年5月19日，美國華盛頓特區，時任墨西哥總統卡爾德龍（Felipe Calderón）在對美國進行正式訪問期間，於記者會回答記者提問。（Getty）

為何會這樣呢？其中一個主因就是因為「斬首策略」雖能夠削弱現有大型毒品集團的實力，但是當不同的中小型勢力試圖填補權力真空時，往往會引發更多衝突。這次被擊斃的奧塞格拉其實正正是這個惡性循環的產物。

墨西哥軍方2010年擊斃了大毒梟科羅內爾，導致其龐大的毒品集團分裂。與此同時，奧塞格拉所在毒品集團的頭目又在同一段時間被捕。在權力真空的情況下，奧塞格拉另起爐灶建立自己的販毒勢力，最後演變成今日的CJNG。

科羅內爾接下來幾年趁着亂局，大肆動用武力擊敗其他競爭對手，最終成為該國最大販毒集團之一，但是他們咄咄逼人的暴力策略，都導致當局更加密切地關注CJNG的動向，為今次奧塞格拉被「斬首」埋下了伏線。

奧塞格拉死後，墨西哥即時掀起新一輪的暴亂，未來發展如何似乎不言而喻。專家分析說CJNG內部缺乏明確的繼承人，以家族成員來說，目前只剩奧塞格拉的一個兄弟及繼子有能力爭取領導權，雙方為此而大打出手的機會都不小。同時其他販毒集團都有可能會乘機搶地盤，而引發更多衝突，直到有人再次爭霸成功，成為新的大毒梟。

面對毒品戰爭的惡性循環，墨西哥都曾經嘗試過溫和手段。前總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）強調增加社會支出，希望透過創造就業機會來解決有組織犯罪及毒品產業的社會經濟根源，還提出「擁抱而非子彈」的政策口號，但是他任內高企的謀殺率無大幅變化，敲詐勒索、失蹤等其他疑似與販毒集團有關的案件反而急升。

2024年4月5日，時任墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）在墨西哥城國家宮（Palacio Nacional）出席記者會。Mexico Presidency/Handout via REUTERS）

據墨西哥媒體的民調，洛佩斯2024年下台時只有28%受訪者支持其公共安全政策，這個數字反映了，要打破毒品戰爭的惡性循環並不容易。

第三章：特朗普的壓力與美國角色

值得關注的是，這次行動背後滿布美國的身影，由特朗普再度入主白宮開始，他已經一直透過關稅等措施，施壓墨西哥處理毒品問題。他上月說墨西哥政府已經被毒品集團控制，還暗示會針對墨西哥的毒販進行地面行動。結果過了一個月，墨西哥軍隊就在由美軍主導的新情報部隊協助下，擊殺了奧塞格拉。

雖然墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）不斷強調這次任務是由墨方主導，試圖擺出自己不是受美國施壓才這樣做的姿態，但作為洛佩斯欽定繼承人的辛鮑姆一向反對完全傾向武力的方式解決毒品問題。再加上這件事是在《美墨加貿易協定》（USMCA）迎來關鍵聯合審查的幾個月之前發生，所以外界普遍認為這次行動一定程度上都是特朗普施壓的結果。

特朗普翌日當然立刻出來邀功，在發表國情咨文時大讚美國協助擊殺臭名昭著的大毒梟。然而，當從整個墨西哥毒品問題去看，美國的角色不單止是協助禁毒這麼簡單。

2021年7月1日，在墨西哥米卻肯州一處未公開地點，一架無人機飛越一輛屬於「哈利斯科州新生代販毒集團」（CJNG）的裝甲車。（Reuters）

美國毒品市場的高需求，一直都是墨西哥毒品產業興盛的主因之一。墨西哥自上世紀40年代已經開始種植罌粟，再將其加工成嗎啡同海洛英供應美國市場。現在除了傳統毒品外，美國對芬太尼等合成藥物的需求激增，從墨西哥輸美的芬太尼在2019年起的5年內增加了近500%。再加上墨西哥的低薪環境，一個利潤高昂、勞動力成本低廉的毒品產業就牢牢地盤踞在兩國之間。

從邊境流動方向的另一面看，美國流入墨西哥的大量武器就令到毒品戰爭的暴力情況進一步惡化。墨西哥政府就說，這次涉事的毒販武器有80%是來自美國，其中不乏軍用級大殺傷力武器，並要求美國出手阻止武器流入墨西哥。

第四章：世界盃轉場？

截至目前，墨西哥的街頭已經漸漸回復平靜，但燒毀的汽車仍然殘留在路邊，到處都是遭洗劫一空的商店。對國際球迷而言，身處墨西哥的遊客被困機場、酒店外突然煙火四起的場景仍歷歷在目，擔憂這種情況會在世界盃期間再次上演。

雖然辛鮑姆承諾為世界盃提供安全保障，但是考慮到毒品戰爭的惡性循環特質，很難保證屆時不會有新的暴力事件發生，所以有部份國際球迷開始提議「轉場」，要求國際足協（FIFA）取消在墨西哥舉行的賽事，問題是它有權這樣做嗎？

2025年12月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，中）和加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）共同出席2026年世界盃抽籤儀式。（Reuters）

理論上，國際足協有權出於包括安保在內的任何原因，自行決定取消、重新安排或更改比賽的舉辦地。然而，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）已經表態，說他對辛鮑姆及墨西哥當局充滿信心，意味著臨時轉場的機會似乎不大。

墨西哥政府有沒有能力在世界盃期間維持治安，國際足協會不會改場地，我們過多幾個月就可得知。現在可以肯定的是，奧塞格拉的死標誌著墨西哥毒品戰爭又進入了一個新的暴力輪迴階段，另一個「超級毒梟」崛起、城市被毒販破壞的情況恐怕在所難免。