日本反修憲示威參與者30歲群體佔比最高 逾六成為女性
撰文：張涵語
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日本共同社4月19日（周日）通過分析手機APP定位資訊所獲得的人流數據發現，在4月8日於日本國會大廈前舉行的反高市政府修憲示威中，30多歲的人群佔比最高，其中逾六成示威者為女性。
報道指，儘管示威集會是在工作日舉行，但30多歲的人群仍佔到示威者總數約30%，其次是20多歲的人群，佔比超20%。若按性別劃分，女性佔比則超過六成。
雖然高市政府的高支持率據信得益於其在中青年群體中的「人氣」，但這項分析也突顯出，部分民眾對倉促修憲抱持抵觸情緒的現狀。
據主辦方公布，2月27日、3月25日、4月8日參加示威人數分別是約3600人、約2.4萬人，以及約3萬人。而4月19日於國會大廈外爆發的大規模示威活動，則有達3.6萬人參加。人群呼籲和平並要求維護日本憲法第9條——該條款明確放棄戰爭，不少示威者高舉「NO WAR」的標語。
日本修改憲法需要國會兩院三分之二的多數票通過，並需經過全民公投。儘管自民黨在眾議院擁有絕對多數席位，但在參議院卻處於少數地位，且舉行全民公投無疑是一場賭博。
高市早苗已將修改和平條款列為首要任務，同時她也在加強國防，其中包括全面改革國家安全及國防戰略，增加軍費開支、發展反擊能力，並放寬對具殺傷力軍事裝備出口的禁令。
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