高市早苗以首相名義向靖國神社獻祭品

新華社4月21日引述日本媒體報道，日本首相高市早苗21日以「內閣總理大臣」名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。



2014年8月15日，時任自民黨政策研究會主席高市早苗及其他國會議員在日本東京參拜靖國神社。（Getty）

日媒日前引述知情人士透露，高市早苗考慮21日起為期三天的春季祭典期間，避免前往參拜靖國神社。據報是因中國反對其去年發表「台灣有事論」，以及盼透過「穿梭外交」（即日韓領袖互訪）改善與韓國關係。

日本時事通信社報道，高市早苗很少錯過春秋兩季參拜活動，即便過去擔任總務大臣和其他內閣職務期間亦然。但在去年秋季祭典、她就任首相前，已改為自費獻上「玉串」祭品而未親身參拜。

2020年4月21日，日本東京，圖為一名戴口罩的女子途徑由時任日本首相安倍晉三與時為內閣成員高市早苗，共同為靖國神社供奉的祭品。（Getty）

新華社指出，靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，引發日本國內眾多愛好和平人士和國際社會強烈反對。