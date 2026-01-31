寶可夢官網刊登靖國神社兒童Pokémon卡活動捱轟　急以中文道歉

日本寶可夢（寵物小精靈／Pokemon）公司因一個原準備1月31日在日本靖國神社舉辦活動引發軒然大波，30日在其日本官網發布了一份致歉聲明，以中文、日文兩個版本同時發布。聲明承認，「本次的活動本就不宜舉辦」。



1月28日，一則出現在「寶可夢卡牌遊戲訓練家網站（Pokémon Card Game Trainers Website）」上的活動資訊。公告顯示，本月 31 日將在靖國神社內舉辦針對兒童的寶可夢卡牌體驗活動。這件事在中外社交平台上迅速引發關注。

寶可夢卡牌遊戲訓練家網站上的原貼文及更多相關圖片：

+ 1

1月29日，大陸中央軍委政治工作部旗下的「鈞正平工作室」官方微博發表題為《在靖國神社辦兒童活動？這是對正義的褻瀆，也是對未來的毒害》文章。

文章即提到，靖國神社不是普通場所，其中供奉14名二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵‌，也是東亞受害國人民的集體傷痛禁區。在此舉辦以青少年為主要受眾的活動，不僅是對歷史正義的踐踏、對受害者情感的冒犯，也與該IP一直所倡導的友誼、勇氣等治癒系價值背道而馳。

而由於這項活動並非由「株式會社寶可夢（The Pokémon Company）」官方直接主辦的活動，寶可夢先前即與主辦者切割，辯稱寶可夢卡牌訓練家網站存在如下營運機制：

擁有寶可夢卡牌認證資格的個人，可將其主辦的活動信息刊登於該網站。

但仍於29 日刪除該活動資訊，不過，大陸微博上已有大量用戶轉發截圖。

昨寶可夢公司在致歉聲明中承認：「本次的活動本就不宜舉辦，但由於確認過程中的疏漏，其活動信息被錯誤地刊登在活動頁面上。我公司在發現問題後，第一時間刪除了相關信息，且該活動已被取消。本次活動信息發布後，收到了來自各方的反饋和意見，在此我們深表歉意。」

聲明還稱：

今後我們將從根本上改變並強化活動信息的審查體系與確認流程，杜絕此類問題再次發生。

有網友質疑稱，雖然場地由申請活動的個人選擇，但寶可夢官方予以通過並發佈在官網上，足以說明其審核存在重大問題。

另有網友指出，2016年，實景互動的寶可夢遊戲「Pokemon Go」在日本上線。當年寶可夢官方就曾將「道館」（遊戲中進行寶可夢挑戰的重要地點）和「補給站」放在靖國神社內，遭到批評。

【延伸閱讀】美國加州現「Pokémon卡大盜」同日2宗 失竊卡牌總值逾270萬港元

+ 8

延伸閱讀：

想學巴菲特買日本？詹璇依點名「這檔ETF」規模最大、商社含量最高

皮卡丘因這件事惹怒大陸玩家 寶可夢道歉了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】