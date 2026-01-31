Pokémon就擬在靖國神社舉辦活動致歉　人民日報：玩火者必自焚

近日，日本知名遊戲動漫IP寵物小精靈（Pokémon）運營網站發布消息稱，計劃於1月31日在供奉日本甲級戰犯的靖國神社舉辦相關活動，引發軒然大波。Pokémon官網周五（30日）發布中日雙語公告致歉稱，今後將從根本上改變並強化活動信息的審查體系與確認流程，杜絕此類問題再次發生。官媒《人民日報》周六（31日）發表評論文章指出，致歉是必要的起點但遠不是終點，「玩火者必自焚，拿歷史當兒戲的企業，終究會吞咽苦果」。



文章指出，表面上看，這似乎是一場「意外」，Pokémon官方將其歸咎於活動確認過程中的「疏漏」。然而，撥開表象便會發現，這場風波的發生實則有其必然性。

追根溯源，此事暴露出該企業內部在歷史認知上存在嚴重盲區與偏差，缺乏對歷史的應有敬畏。正因如此，如果不是迫於輿論壓力，其官方恐怕未必刪除相關信息，更遑論公開道歉。

2020年4月21日，日本東京，圖為一名戴口罩的女子途徑由時任日本首相安倍晉三與時為內閣成員高市早苗，共同為靖國神社供奉的祭品。（Getty）

事實上，這並非Pokémon首次「觸雷」，其「前科」可追溯至十年前。當時，在一款遊戲中，Pokémon竟將遊戲內的「道館」與「補給站」直接設置在靖國神社之內，引導玩家在日常遊玩中一次次「路過」這個敏感地標。此舉看似無意，實則是將侵略戰爭的象征，以一種潛移默化的方式無縫嵌入大眾娛樂動線，等於在無形中為靖國神社背書、為軍國主義遺跡刷存在感。

在供奉甲級戰犯的靖國神社舉辦活動，這不僅是對中國人民情感的嚴重冒犯，也是對所有曾遭日本鐵蹄蹂躪的亞洲國家的集體傷害。正因如此，此事不僅招致中國網友的齊聲反對，也理所當然地引發了各方網友的強烈質疑。對此，Pokémon在公開道歉中也隱晦承認，「活動信息發布後，收到了來自各方的反饋和意見」。

Pokémon由Game Freak和Creatures株式會社開發，日本知名遊戲公司任天堂發行，作為全球最賺錢的頂流IP之一，多年來在世界上收獲了大量粉絲，而中國市場更是Pokémon全球戰略中的核心板塊之一。比卡超、傻鴨等寶可夢形象本應是陪伴孩子健康成長的夥伴，相關運營方現在的行徑無異於將它們用作扭曲歷史觀的「引路牌」，這是對歷史的褻瀆、對未來的戕害。Pokémon不能一邊從中國賺錢，一邊肆無忌憚地損害中國利益。中國市場歡迎真誠與尊重，卻絕不縱容在歷史與道義上玩模糊表態、兩面手法，不容忍任何為軍國主義站台的行徑。

人民日報批評Pokémon。

玩火者必自焚，拿歷史當兒戲的企業，終究會吞咽苦果。去靖國神社不是「冒險」，而是無底線的冒犯。一旦觸碰民族情感的紅線，品牌再大也必遭反噬，知名度再高都必被拋棄。

身為一家擁有全球影響力的國際公司，Pokémon理應恪守正確的價值觀，還須具備尊重各國人民情感與基本風俗的自覺。任何在敏感問題上模糊立場、挑戰底線的短視之舉，都無異於動搖其品牌根基，最終必將招致市場的拋棄與聲譽的崩塌。

在全球化時代，尊重不是可有可無的點綴，而是構建合作、贏得信任的重要橋梁。因此，對Pokémon來說，一份致歉或許是必要的起點，但遠不是終點。真正的考驗在於，Pokémon能否以此為契機，進行深刻的自我反思與徹底的價值觀糾偏，從而真正學會如何在全球化的浪潮中站穩腳跟。