共同社：日本國際貿易促進協會正協調6月訪華

共同社4月20日引述多名消息人士報道，日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團，計劃於6月21至24日訪問北京，已就此開始展開協調。這將是首相高市早苗作出圍繞「台灣有事」的國會答辯後，日本經濟團體的代表團首次訪華。



報道指，代表團計畫配合6月22至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」訪華，並提出希望與中國領導層會面。代表團預計將再次確認日中經濟合作的重要性，並要求改善中方對日出口管制等懸而未決的課題。

日本國際貿易促進協會是對華展開貿易與經濟交流的窗口，過去都會組織訪華團並與中方最高領導層會面。對上一次訪華是在去年6月，與中國國務院總理李強舉行了會談。

自去年日本首相高市早苗作出圍繞「台灣有事」的國會答辯後，中日關係隨之惡化。（Getty）

自去年秋季的高市早苗於國會發表涉台言論以來，中日關係惡化也影響到經濟交流，日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所這3家團體的代表團原計劃今年1月訪問北京，但已延期。