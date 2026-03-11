史上最貴iPhone？蘋果首款摺疊機設計圖曝光　網傳售價恐破1.6萬

蘋果首款摺疊iPhone又再傳出新消息！知名爆料者迪克森（Sonny Dickson）近日分享了一組疑似這款新機的設計圖，能看見其整體外觀設計，包括背面相機模組與展開後的螢幕配置。消息指出，這款摺疊iPhone的售價可能約為2000美元（約1.6萬港元），意味著它的價格將遠高於一般iPhone Pro系列。



設計圖曝光 背面雙鏡頭與摺疊結構現身

迪克森在社交平台發布兩張iPhone設計圖，據悉為蘋果摺疊機「iPhone Fold」的背面設計，與近期流傳的硬體規格相符。圖中可見手機採用類似 iPhone Air風格的相機凸台，但配置兩顆鏡頭，而非單鏡頭。機身外型也呈現出特殊結構，其中兩個角為圓角設計，另外兩個角則較為方正，推測是為了容納摺疊鉸鏈。

從設計檔案中還能看到裝置在展開狀態下的樣貌，螢幕左上角有一個小圓點，推測為前置鏡頭的位置。另一張圖則展示了手機側邊外觀，包括完全展開時的形態，以及摺疊後外側螢幕的顯示情況。

每年這段時間，iPhone 的設計檔通常會開始在網絡上陸續流出，而此次曝光的檔案整體外觀，也與近期關於蘋果摺疊手機的相關傳聞相當一致。

命名可能定位為Ultra

除了外型設計之外，新機的命名方式也引發關注。市場過去多以「iPhone Fold」稱呼這款裝置，但報導指出，蘋果內部最終未必會採用如此直接的名稱，反而可能以「Ultra」作為產品定位，強調其高於現有型號的旗艦地位。

報導指出，這款裝置之所以可能被稱為Ultra，是因為無論是價格、螢幕尺寸或技術配置，都可能超出目前iPhone的產品線。若蘋果最終採用「iPhone Ultra」這個名稱，目的不僅是區分摺疊形態，更是希望將這款手機塑造成比Pro Max更高一級的超旗艦產品。

