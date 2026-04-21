CNN主播：若中國成為世界頭號強國　美國恐將無力回天

「要是有一天中國真的接過全球頭號強國的衣缽，美國恐怕將無力回天。」一場發生在中東的戰爭，讓美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人扎卡利亞（Fareed Zakaria）看到當下國際格局演變中越來越清晰的一條路徑。



當地時間4月20日，扎卡利亞在美國《華盛頓郵報》撰寫評論文章稱，一場令人困惑的局面正在國際舞台上演：美國在國際上橫沖直撞、反復無常、無法無天，單方面動武、攪動全球經濟、沖擊盟友關系；而作為崛起中的大國，中國卻並未借機大加抨擊，也沒有高調宣稱自己是一個更負責任的替代者。

過去一周，扎卡利亞在中國走訪時明顯感到當地輿論對這輪美國在中東的軍事行動，和當年伊拉克戰爭時期的反應很不一樣。

他發現，那時候不少中國戰略界人士還會帶着幾分「幸災樂禍」看美國深陷中東泥潭，而這一次，無論是中國政府官員、智庫學者還是企業界人士，大多對美國混亂的政策感到困惑與擔憂，同時對美國總統特朗普下一步的舉動深感不確定。

這張2026年3月26日拍攝的插圖，展示了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

扎卡利亞指出，這種態度部分源於現實，中國高度依賴經由霍爾木茲海峽運輸的石油和天然氣，也並非像俄羅斯那樣的「離經叛道者」，其發展依賴於暢通的海上通道、穩定運行的市場以及可預期的國際規則。

多位中國官員在交流中多次對扎卡利亞批評說，美國正在把世界帶回「叢林法則」。扎卡利亞認為，他們的這種表述與其說是道德批判，不如說反映出一種戰略觀點，即在全球化的世界裏，當主導霸權變得完全不可預測時，對所有人都不利。

他注意到，不僅中方官員稱中國無意取代美國，中國企業界人士也表示美國仍然是最具創新力的經濟體。儘管美國對中國的態度有所降溫，中國方面仍對矽谷、美國大學以及美國市場的規模和成熟度保持高度評價。

「中國的戰略是利用這場危機增強經濟實力和全球影響力。」扎卡利亞寫道，中國正加碼布局其認為將定義下一階段增長的前沿領域，從綠色能源、機器人技術、面向實體產業的人工智能到高端製造與現代服務業。

資料圖片：中國敦煌的太陽能發電站。（Getty）

在部分領域，中國已取得令人矚目的優勢：全球約80%的太陽能電池板、60%的風力渦輪機和75%的電池均由中國生產，全球約70%的電動車也都產自中國。

文章回顧說，過去三次重大經濟沖擊中，中國都借勢擴大了自己的產業影響力。疫情期間，中國企業迅速填補全球醫療物資缺口；人工智能熱潮興起之際，中國成為數據中心等基礎設施建設的關鍵環節，為其提供金屬、電氣設備、電池、冷卻系統、各類工業部件等；如今美國挑起的伊朗戰爭引發了全球對新能源的爭奪，讓中國再次成為不可或缺的力量，其在太陽能、風能、電池和電動車上的產業能力，對於亟需減少對進口石油和天然氣依賴的世界其他國家至關重要。

扎卡利亞解讀說，中國正將這些產業優勢轉化為現實影響力，通過提供融資、基礎設施與供應鏈，將更多國家納入以其為核心的體系之中，同時向各國政府傳遞一種對比，美國帶來的是不確定性，而中國則提供設備、資金與穩定。

2026年1月5日，在青島港前灣港區86泊位，「鵬龍」輪在進行卸煤作業。（新華社）

他列舉道，從2000年到2025年，中國已為全球90個國家的港口項目提供融資。上月，大陸甚至向台灣承諾，「和平統一後，台灣同胞再也無需為各種能源物資短缺而焦慮」。中國擴展影響力的下一個關鍵目標在金融領域，中方已明確提出，要推動人民幣成為全球儲備貨幣。

按一位前官員的說法，中國將逐步擴大債券市場規模並完善金融基礎設施，以便在投資者認為美國風險過高時，提供替代選項。近期一個微妙、讓扎卡利亞感到焦慮的信號是，世界銀行和歐洲投資銀行等機構發行債券的利率，已接近美國國債水平。

「這一切都有可能會終結美國擁有世界儲備貨幣而長期享有的『過度特權』。一旦這一優勢被削弱，美國政府和家庭將再也無法以如此低廉的成本舉債，美國必將遭受極其痛苦的沖擊。」扎卡利亞預計。

回到最開頭的問題：在美國持續擾亂全球局勢之際，中國為何沒有借機站出來？扎卡利亞回答說，中國正借此良機提高自己的國際聲譽，但更重要的是在積蓄力量。

他直言，如果力量對比持續向有利於中國的方向傾斜，且美國繼續揮霍其全球影響力，那麽終有一日，中國會認為自己不僅有能力，而且也有必要接過世界頭號強國的權杖，「而到那時，華盛頓再想采取任何補救措施，恐怕就無力回天了」。

文章獲《觀察者網》授權轉載

