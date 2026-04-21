特朗普對伊軍事行動授權期限將至　國會戰爭權力辯論升溫

美國對伊朗的軍事行動「史詩狂怒」（Operation Epic Fury）面臨法律授權關鍵節點。根據《戰爭權力決議》，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）必須在5月1日前獲得國會授權，否則需終止行動或申請延期以撤離部隊。



根據美國廣播公司（ABC News）4月21日報道，《戰爭權力決議》規定總統在未經國會宣戰下動用軍隊後，有60天的執行期。

特朗普已於3月2日通知國會其於2月28日對伊朗發起軍事行動，此期限將於5月1日屆滿。期限過後，除非國會通過《軍事武力使用授權法》（AUMF）宣布繼續戰爭，否則總統的動武權力將自動終止。

特朗普亦可向國會提出書面證明，為確保美軍有序撤離仍需持續動用武力，藉此再延長30天的行動時間。

2026年3月5日，美國海軍水兵在「傑拉爾德·R·福特號」航空母艦的舷梯上站崗，航母正穿越蘇伊士運河，前往支援對伊朗的「史詩狂怒」行動。（Reuters）

國會對此存在激烈辯論。眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）批評此次行動未經計畫、沒有目標和退出策略、亦沒有公眾支持及國會批准的魯莽且代價高昂的戰爭，承諾將持續推動戰爭權決議以結束衝突。

眾議院外交事務委員會主席、共和黨議員布馬斯特（Brian Mast）則指責民主黨推動有關戰爭授權的辯論「純粹是政治操作」，認為要求軍方在這樣的情況下結束戰爭是「誤判」。