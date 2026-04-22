伊朗戰爭｜巴西總統嘲諷特朗普應獲和平獎　全球戰爭才能結束

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月20日以諷刺口吻建議，應將諾貝爾和平獎授予美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），藉此結束世界各地戰爭。



圖為2026年4月21日，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在里斯本與葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）共同出席記者會。（Reuters）

盧拉在里斯本與葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）共同出席記者會時稱，「每天我們都可以看到特朗普總統的聲明，我不知道是不是玩笑，他說他已經結束了8場戰爭，卻還沒獲得諾貝爾和平獎。所以，我們必須盡快授予特朗普諾貝爾獎，這樣就不會再有戰爭了，世界才能真正和平」。

去年，在諾貝爾委員會決定將和平獎授予委內瑞拉反對派領導人馬查多（María Corina Machado）之後，特朗普曾致函挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）稱，既然他沒有獲得諾貝爾和平獎，就不再覺得有義務要單純從和平角度思考，「現在我可以思考什麼對美國有利，什麼才是合適的」 。