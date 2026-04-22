中國譴責高市早苗向靖國神社供奉祭品　促與軍國主義徹底切割

日本首相高市早苗4月21日以「內閣總理大臣」名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。此外，日本部份內閣成員和國會議員也前往參拜或供奉祭品。中國駐日本大使館同日表示，中方對此表示堅決反對、嚴厲譴責，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。



2026年4月21日，在日本春祭期間，首相高市早苗以「內閣總理大臣」名義，向靖國神社供奉祭品。（Reuters）

大使館發言人稱， 靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象征，日方此舉公然為侵略歷史翻案、為戰爭罪行洗白、為軍國主義招魂，嚴重違背歷史正義和人類良知，挑戰二戰勝利成果與戰後國際秩序。

發言人指出，今年是東京審判開庭80周年。80年後的今天，日本領導人和政客仍頻頻對供有甲級戰犯的靖國神社進行參拜或供奉祭品，反映出日方在歷史問題上的嚴重錯誤態度，暴露出日國內一些勢力大開歷史倒車、兜售錯誤史觀的消極危險動向。聯繫到日本不斷掏空和平憲法、加速強軍擴武、放寬武器出口、放風「擁核」等一系列動向，亞洲鄰國和國際社會將進一步加劇對日本國家走向的高度警惕和強烈擔憂。

2026年4月21日，日本春祭期間，民眾前往靖國神社。（Reuters）

中方嚴肅敦促日方切實恪守迄今在歷史問題上作出的鄭重表態和承諾，停止一切美化侵略、歪曲歷史、危害和平的錯誤言行，以實際行動同軍國主義徹底切割。