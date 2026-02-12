誰在為日本「新型軍國主義」招魂？

2月8日，日本首相高市早苗所在的自民黨在眾議院選舉中獲得勝利，創下自民黨史上最佳戰績。高市表示感謝美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持，將進一步鞏固美日同盟「以確保更廣泛地區的和平」，並重申「參拜靖國神社」的政治立場。此前她又以「台海危機」為由宣稱「美日可能聯合行動」。這些並非孤立事件，而是威脅動員、同盟結構與歷史翻案，相互嵌套的結果。



當「軍國主義」的東亞幽靈，一邊在歷史問題上「翻案」，一邊通過突破「和平憲法」、弱化「無核三原則」、挑起地區事端等手段「借屍還魂」。不難發現，相較二戰前後的日本軍國主義，「新型軍國主義」的特點是——以扭曲歷史的敘事為起點，以推進軍事擴張為目的。更具體來說，在「和平憲法仍在」的表象下，以歷史改寫、軍事政策常態化、同盟介入等，從而推進「再軍事化」，挑戰國際秩序，必須引起國際正義力量的高度警覺。

日本經典IP寵物小精靈（Pokémon）官網曝出計劃在靖國神社舉辦線下兒童卡牌活動。（X圖片）

日本選舉近期吸引全球關注：

因此，必須追問——誰在為它招魂？又是怎樣的合謀與結構，為其創造了合法空間與生長土壤？

此前，筆者在「全球南方學術論壇」期間與韓國又石大學講席教授徐勝、中國台灣勞動黨副秘書長臧汝興的對話，勾勒出一條清晰的邏輯鏈：「新型軍國主義」孕生於未清算的殖民歷史；「中國威脅論」提供合法外衣、動員工具；「美日同盟」及區域安全結構創造了戰略機遇和制度舞台。綜上，三者相互嵌套，一場經由歷史敘事、威脅敘事、區域同盟構成的「合謀」正在形成。

一、日本右翼與未清算的殖民幽靈

「招魂」的第一層發生在歷史敘事上。日本「新型軍國主義」植根於其從未徹底反省的殖民歷史。徐勝進一步指出：「日本走上帝國主義道路進行殖民統治，在二戰後從未真正反省，特別是對中國台灣和朝鮮地區。」而「台灣有事論」恰恰證明日本右翼仍視中國台灣為「利益據點」。這不僅揭露出「日本仍將台灣視為殖民地的『軍國主義』行動邏輯與霸權思維」，更是日本戰後對歷史責任懸置的結構性揭示。當殖民責任未被清算，歷史就進入可協商、可改寫狀態，進而成為其當代政治敘事的「可用資源」。

這種「未清算」並非僅停留在記憶層面，而是通過制度化的歷史工程與流行文化共同合流，持續再生產：淡化侵略、重寫戰爭、將戰犯包裝為「英靈」，在公共儀式中將侵略歷史轉譯為「犧牲敘事」。當歷史被削弱為「多元解釋」，殖民幽靈就會轉化為現實政治的合法性資源。軍國主義「改頭換面」以「修復國家尊嚴」、「恢復正常國家權利」等新語言重新嵌入現實。

日本右翼與未清算的殖民幽靈構成了第一重合謀，前者是行動主體，後者是可調用的敘事資源，使軍國主義以更隱秘、更「合法」的形態返魂現實。

二、「台獨」勢力與「中國威脅論」

「招魂」的第二層發生在威脅敘事中，臧汝興直言：「日本政府藉口中國威脅論，當下最重要任務就是對抗、反駁日本的中國威脅論。」當歷史責任無法正面交代時，「威脅敘事」替代歷史，把侵略的責任問題轉化為現實安全問題。

日本右翼通過「威脅論」將擴軍、修憲、倍增軍備，包裝為「國家正常化」是「必要自衛」，臧汝興進一步指出，不止日本右翼，台灣民進黨、在韓親日派，都藉由這種話語強化自身與美日同盟的合法性。利用外部威脅，一邊洗白歷史責任，一邊維穩國際定位。更重要的是，「中國威脅論」成為其社會動員的旗幟——日本以此降低擴軍的社會成本，使「再軍事化」變為國民「理性選擇」的共識。

與此同時，「台獨派」在此旗下，用「進步、民主」包裝其國際形象。民進黨「透過虛偽宣傳，在國際上反而呈現為進步政黨」，導致國外左翼力量也常出現判斷偏差。「台灣民進黨的極端右翼、極端親日親美，是無需討論的事實」，但這種國際形象的錯位本身，折射出的是威脅敘事正把歷史問題轉譯為價值問題，把侵略責任偷換為自衛合法。

台獨、親日派與日本的「中國威脅論」構成第二重合謀，使「軍國主義」以「國家正常化」、「東亞地區安全」的轉圜話語重新進入社會共識。

三、「美日同盟」與「東亞一盤棋」

「招魂」的第三層發生在美日同盟與區域秩序之下，軍國主義的回潮並非只是一國內政問題，它具有明確的區域外溢性。這一點在台海問題與東亞安全問題上尤為顯著。臧汝興指出：「兩岸關係最重要的問題就是外力的介入，外力的主要來源就是美日同盟。」這一判斷揭示出東亞安全結構的核心矛盾：外部力量與地區秩序的關係。

因此，「招魂」不僅在歷史敘事、威脅敘事等日本意識形態層面，更是區域秩序被重構的結果。針對重構的區域安全格局，臧汝興進一步指出：「東亞在美國布的一盤棋上，一榮俱榮，一損俱損。」在這種結構下，台海問題、半島問題、東亞安全格局都可能成為「新型軍國主義」合法化的場景。

而「東亞一盤棋」的另一面，同時指出了反制的方向。正如臧汝興所說：「在反對軍國主義的立場上，東亞乃至國際社會當然本該與我們站在一起。但現在幾大合謀下的敘事使得國際社會很多時候看不清方向。因此，東亞人民必須要聯合起來。」

「為什麼亟需東亞的聯結，聯結的意義在哪？」

臧汝興和徐勝共同給出了一個答案，一方面這是打破「新型軍國主義」話語壟斷的反制路徑，更重要是要在東亞社會、國際層面，重新建立對戰爭、侵略與殖民的清晰倫理判斷。徐勝進一步指出：「事實上，要想正確地看待歷史，不能只是受害者發聲，更需要喚起加害者以人民為主體的歷史反省，不能仍然只是停留在短暫的『二戰後的沉默』上。我們必須正確地發掘並告知人們，我們被軍國主義壓迫的歷史、我們受迫害的歷史究竟是什麼！」

綜上，日本新型軍國主義並非孤立概念，而是三重合謀的遞進結果：未清算的殖民史觀提供歷史合法性缺口，使舊敘事變新動員；「中國威脅論」將歷史責任偷換為現實安全議題，持續提供動員的動力；美日同盟則將話語動員嵌入區域安全結構，為「再軍事化」創造現實條件。由此，三者共同構成從「敘事」到「動員」再到「落地」的完整鏈條。

四、從新「知日派」論爭到「寵物小精靈」拜鬼

當歷史被抹殺、威脅被放大、秩序被重塑，軍國主義的幽靈便伺機新生。近日，經由藍博洲先生的雄文，筆者發現對「新型軍國主義」及其三大合謀的批判，不過在重複陳映真先生在1988年的判斷，下面經由藍先生的原文，重返這一歷史現場，以「魂兮歸來」的目光，幫助我們重新理解當下：

1988年，吳密察《八〇年代日本的保守化——日本軍國主義陰魂不散嗎？》一文強調，「日本軍國主義已無復興土壤」。



陳映真隨即寫下《異哉，新「知日派」之言！》，警告說「一旦冷戰構造失去平衡，世界資本主義體系發展滯萎，日本勢必藉着軍事、政治的擴張來維持日本資本主義機器無從中止的運轉。以天皇為首的日本戰爭官僚和軍系戰後沒有被徹底清算，卻和退守台灣的國民黨舊『知日派』連成一氣，形成戰後四十年間台灣對日本侵華歷史不加批判。」



儘管舊「知日派」在自然法則殘酷的規律下已逐漸凋零，「新一代『知日派』已悄然登場」，並「與日本右翼論客異口同聲」。



徐勝教授是陳映真先生的摯友，亦是其在東亞反戰的戰友。訪談最後，他曾憤慨地問我，為什麼今天的年輕人，對裹挾着日本軍國主義，滲透殖民思想的文化產品，不加檢視地投入喜愛？當時，筆者只當是話題的旁逸斜枝，但當一代代人的童年動漫「寵物小精靈（Pokémon）」、「名偵探柯南」公然拜鬼引發熱議時，我們必須追問是——軍國主義，是否正以難以察覺的新形式，改頭換面，「悄然登場」？

回到開篇的問題——誰在為日本「新型軍國主義」招魂？

答案不止於某一國某一派，而是由歷史敘事的未清算、威脅敘事的持續動員、區域同盟的結構性推力共同搭建的合謀場。在今天重看陳映真先生的論爭，更顯其觀點的穿透性——制度條件不具足，並不意味着其制度的漸進演化不存在，而和平憲法的約束也正被逐步改寫為可操作的例外空間。

因此，反制的起點，不只是揭露，更關鍵的問題是——能否重建判斷。重建對侵略與殖民的倫理認知，重建對歷史責任的公共記憶，重建東亞人民之間的聯結與互信。唯有如此，東亞才能在不斷被編織的敘事中，重新爭取和平與正義的主動權。

