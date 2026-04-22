特朗普稱會「銘記」不申請關稅退稅公司

美國總統特朗普（Donald Trump）說，他會「銘記」沒有就最高法院裁定為非法關稅付款尋求退款的公司。不過，他並沒有具體說明放棄申請關稅退款會有什麼好處。



路透社報導，特朗普星期二（4月21日）在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）現場直播的電話採訪中說：「如何他們不申請退款，那是非常明智的。」

美國海關與邊境保護局20日開始接受進口商的電子退稅申請。特朗普告訴CNBC，他從媒體報導得知，蘋果公司、電商平台亞馬遜和其他一些大公司尚未申請關稅退款，他很高興。

特朗普說：「如果他們不申請退款，我會記住他們，因為我正在努力讓這個國家強大起來。」

關稅爭議的焦點是特朗普政府向美國進口商徵收了約1660億美元（約1.3萬億港元）的關稅，這些稅收是來自特朗普去年4月援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對幾乎所有交易夥伴徵收的所謂「對等」關稅。

美國最高法院今年2月裁定《國際緊急經濟權力法》並未授權總統徵收大規模關稅，指特朗普越權，構成違憲。

特朗普曾將美國進口商繳納關稅形容為愛國之舉，但他在21日的電話採訪中似乎把申請關稅退稅的美國公司稱為「敵人」。

特朗普說：「在許多情況下，敵人——這筆錢是落入敵人手裏。」

「那些人仇恨美國，我們卻給他們開出數十億美元的支票。真令人悲哀。」

特朗普所指的顯然是申請關稅退款的公司，但他沒有點名具體公司或進口產品的原產國。

特朗普說，最高法院「本可以幫助我們」，維持他全面徵收的全球關稅政策。

Amazon Prime。（GettyImages）

Costco、聯邦快遞（FedEx）、食品大廠Mondelez等美國大公司，起訴美國政府以維護它們獲得關稅退款的權利。

蘋果、亞馬遜、美國零售連鎖巨頭Target、沃爾瑪尚未這麼做，但它們仍可通過美國海關與邊境保護局門戶網站CAPE提交關稅退款申請。

一些專家認為，一些公司保持低調是為了避免惹惱特朗普。

蘋果、亞馬遜、Target、沃爾瑪沒有立即回應置評請求。

蘋果日前披露，關稅導致公司去年的成本增加約33億美元（約259億港元）；一些大型零售商並沒有具體說明關稅對利潤的衝擊多大。

去年5月，特朗普要求沃爾瑪「自行承擔關稅」，不要提高價格。此前有報導稱，亞馬遜曾考慮在低價物流部門Haul的定價中單獨列出關稅附加費，特朗普政府指責亞馬遜此舉是「敵對政治行為」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

