交易詭才Trump｜特朗普不是「草包」　建制派才是「草台班子」！

最近因為伊朗的戰事，美國主流媒體又開始集體發癲了。《紐約時報》說特朗普政府「系統性裂變」，《華盛頓郵報》稱其「混亂不堪」，《時代周刊》更是直接給特朗普（Donald Trump）貼標籤——「非傳統的混亂製造者」。

這幫精英老爺們彷彿集體患了失憶症，全然忘了是誰把美國拖進今天的爛攤子。

再看看中文網路，不知哪個天才發明了「草台班子」這個詞，用來形容特朗普內閣。笑死！真要論搭草台、唱空城計的本事，特朗普連給民主黨建制派提鞋都不配。

先說說特朗普幹了什麼。2025年1月重返白宮，他連簽破天荒數量的行政命令，邊境牆重啟、非法移民驅逐、對全球供應鏈全面審查。三個月內，南部邊境非法越境暴跌66%。經濟上，《大而美法案》、以對等關稅「逼製造業回流」，雖然短期通脹上來了，但至少美國工業至少有了一些希望了。

外交更是重拳出擊。2026年3月，面對伊朗核武化與霍爾木茲封鎖，特朗普發動「史詩狂怒行動」，聯合以色列精準打擊伊朗核設施。3月24日，他在全國講話中宣佈取得「壓倒性勝利」——伊朗政權達成更迭、核能力消除、戰爭結束。雖然後來因為談判僵局，4月7日宣佈停火兩週，但至少人家敢打、敢談、敢掀桌子。

民主黨的精英們，永遠不會忘記空談"普世價值"，把美國國力耗在無休止的道德表演裏。(美聯社照片)

反觀民主黨那幫扶不起的阿斗呢？拜登倉促撤軍阿富汗，留下喀布爾機場平民攀機墜亡的恥辱畫面，被共和黨報告直指「故意失明」。邊境危機失控，非法移民激增，毒品氾濫成災。國內通脹高企，物價飛漲，民生負擔沉重卻束手無策。更別提他們沉迷身份政治、空談"普世價值"，把美國國力耗在無休止的道德表演裏。

這幫精英老爺們，不僅敗家，還敗德行！他們口口聲聲「規則秩序」，實則縱容盟友搭便車、不斷攫取美國的「金礦」，讓所謂盟友們不斷鑽空子。面對消除伊朗的核威脅，德國總理默茨（Friedrich Merz）居然說「這不是我們的戰爭」，韓國沉默、日本推脱，歐洲盟友要求特朗普匯報每一步軍事計劃——這哪是盟友，分明是一群白眼狼！

所謂「草台班子」，不過是精英們對特朗普不按劇本演出的恐慌。特朗普的團隊或許非傳統——國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）都是鐵桿保守派，財政部長貝森特（Scott Bessent）是華爾街交易老手——但目標極其清晰：美國優先，絕不妥協。

真正搭草台的，是那些披着「精英」外衣、用空洞口號掩蓋無能的建制派。他們污衊特朗普是「瘋子」，卻不敢直面自己造成的衰敗現實。當戰爭迫在眉睫、盟友觀望不前，唯有特朗普敢掀桌子、敢下注——這不是草台，這是清醒的賭徒邏輯，賭的就是美國再次偉大（MAGA），持續繁榮！

民調會波動，歷史看結果。終有一天，美國人會明白：那個被罵作「草包」的人，才是唯一不願看着美國沉沒的船長。而那幫所謂的「精英」，不過是穿着西裝的草台演員，演着一齣又一齣的空城計罷了。