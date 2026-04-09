特朗普對北約大動肝火　呂特試圖降溫：我支持並理解他

北約秘書長呂特（Mark Rutte）4月8日赴華盛頓與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面後，呂特受訪時表示，理解特朗普對北約盟友拒絕加入伊朗戰爭「感到失望」，他將此次會晤描述為「兩位好朋友之間非常坦誠、非常開放」的討論，又指自己支持及理解特朗普。



會面前，特朗普曾痛批北約為「紙老虎」，威脅將退出北約，指責盟友不為戰爭提供幫助。呂特則表示：「他顯然對許多北約盟友很失望，但是我能理解他的立場。」

呂特：我支持總統

當被問及特朗普曾警告要使伊朗「整個文明滅亡」，而作為外交官是否會感到不安時，呂特則稱：「每當談到領導人的言論時，我不會對每件事都發表評論。我想讓你知道的是，我支持總統，我知道歐洲的大部份地區也是如此。」

2026年4月8日，美國國務卿盧比奧在華盛頓特區國務院會見了北約秘書長呂特。（Reuters）

呂特認為伊朗的核武器將構成生死攸關的威脅，「一旦核能力被掌握，就再也無法通過談判來加以控制。」

會後特朗普發帖指責北約「需要時不在」，並提及對格陵蘭島問題的不滿。美國國會2023年已立法禁止總統未經批准退出北約，目前尚不清楚特朗普政府是否會挑戰該法律。此次會晤突顯美歐因伊朗戰爭產生的裂痕，呂特試圖調和分歧，但未能緩解特朗普對盟友的不滿。