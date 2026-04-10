呂特：與俄羅斯一樣中國也是需警惕對手　不建議北約擴至印太地區

北約秘書長呂特表示，與俄羅斯一樣，中國也是需要警惕的對手。



呂特在羅納德·里根總統基金會研究所發表講話時說：「但關鍵點在工業，在工業生產。問題就在這裏，這在美國和歐洲都是一個問題。美國和歐洲的造船業是個問題。中國現在建造的艦船超過了美國。」

他說：「中國正在積極投資國防。當然，當我們談論對手時，我們關注的是俄羅斯。但同樣也需要密切關注中國。基於所有這些原因，國防工業生產存在巨大問題。」

北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）2026年2月12日在布魯塞爾召開記者會（Reuters）

美國戰爭部稱中國是僅次於美國的第二大強國，並承認北京的影響力在增長。美國的國防戰略中聲稱，北京正以犧牲其他國內優先事項為代價來增加國防開支。

呂特表示，不建議北約擴張至印太地區，但支持與日本、韓國、澳大利亞和新西蘭保持密切合作。

呂特說：「就別天真了，印太地區發生的事情與大西洋地區發生的事情是無法分割的。中國、朝鮮、俄羅斯和伊朗正在協同行動，我不是在要求將北約擴張至印太地區，但與日本、韓國、澳大利亞和新西蘭的密切合作已經證明瞭（印太與大西洋不可分割）這一點。」