高市早苗向靖國神社獻祭祀費　首名內閣大臣到靖國神社參拜

據日媒報道，繼首相高市早苗4月21日向靖國神社供奉祭品後，她4月22日再次通過自民黨總務會長有村治子向靖國神社自費獻上「玉串料」（祭祀費）。此外，經濟財政大臣城內實22日上午到靖國神社參拜。據悉，這是自2025年10月高市早苗內閣成立以來，內閣大臣首次參拜靖國神社。



據共同網報道，有村治子受訪時表示：「高市早苗一直非常重視春秋兩季參拜神社，包括她擔任內閣大臣時亦是如此。我會帶着她贈與的祭祀費參拜神社。」

2026年4月21日，在日本春祭期間，首相高市早苗以「內閣總理大臣」名義，向靖國神社供奉祭品。（Reuters）

據《朝日新聞》報道，城內實21日也向靖國神社敬獻了一根「正枝」（神聖的樹枝）。

22日，自民黨總務會長有村治子參拜了靖國神社，並奉上由首相兼自民黨總裁高市早苗委有村治子表示：「我懷着高市早苗會長的意願前來參拜。」

報道指，預計高市早苗在春季祭典期間（持續至23日）將不會參拜靖國神社。 21日，她以「高市早苗首相」的名義奉上祭品。

報道又提到，22日，由眾議院議員逢澤一郎擔任會長的跨黨派「眾議員共同參拜靖國神社協會」的120多名眾議院和參議院議員也參拜了靖國神社。據該協會稱，參拜者包括自民黨、日本維新會、國民民主黨和參政黨等黨員。

據新華社報道，靖國神社位於東京千代田區，內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，引發日本國內眾多愛好和平人士和國際社會的強烈抨擊。