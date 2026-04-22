劇透都要坐監？日本男發文分享劇情賺廣告費涉侵權　遭判刑1年半

在一項具有里程碑意義的新判決中，東京地方法院判定，39歲的日本男子竹內涉（音譯，Wataru Takeuchi）因發布「劇透文章」，遭判一年半徒刑、被處6,300美元（約50000港元）罰款。檢方主張，因文章細節過於詳盡，已構成對著作權的侵害。



Tom's Hardware報導，該案被告在其經營的網站上，分享電影與動漫的詳細劇情摘要，往往會完整描述整個故事。檢方認為，讀者閱畢後，會覺得不需要再觀賞原作，因而構成盜取著作權所有人的潛在銷售利益，並稱這些劇透文章構成「改編版本」。

《哥斯拉》（X@Godzilla_Toho）

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這起案件由日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA），代表角川株式會社（KADOKAWA）和日本最大電影公司之一的東寶株式會社（Toho）針對兩篇文章提出告訴。第一篇涉及2018年播出的動畫《Overlord》，著作權屬於角川；第二篇涉及2023年上映的電影《哥吉拉-1.0》（哥斯拉），版權屬於東寶。

依據日本法律，「在保留原作基本特徵的同時，透過創造性的修改產生新作品」被廣泛歸類為改編。當然，任何改編行為，都須取得原智慧財產（IP）持有人授權，但這些劇透文章並未取得相關許可。但辯方主張，僅透過閱讀文章，無法完整掌握作品特徵。

不過，對檢方而言，關鍵「鐵證」在於這名被告的網站設有廣告，換句話說，這些文章不僅「挪用」了受著作權保護的內容，還藉此牟利。報導指出，竹內涉2023年透過網站廣告進帳23萬9,254美元。

《Overlord》（截取自YouTube@KADOKAWAanime）

無論如何，本案結論已樹立新的判例。在日本，若劇情摘要細節過於詳盡，除非對IP持有人提供補償，否則可能被認定須負擔侵害著作權的責任。

CODA過去曾以成功封殺「X分鐘看完一部電影」的YouTube影片。如今CODA將同樣的邏輯，延伸至文字領域。

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