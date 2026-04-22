從出口殺傷性武器到輸出戰爭，日本距離插手台海只有一步之遙

以往亞洲國家批評日本多停留在反思歷史不徹底，軍國主義思想餘毒未消，但現在這種批評已經過時。因為日本在顛覆歷史和軍國主義的道路上走得已經很遠。日本不是不反思歷史，而是認為歷史已經過去，日本要擺脱歷史的束縛擁有全新的未來。日本不是軍國主義思想餘毒未消，而是軍國主義的發展進入了全新的階段。

日本首相高市早苗的內閣4月21日批准了防務出口規則的修改，原則上將允許殺傷性武器對外出口。此前，日本企業僅被允許出口用於救援、運輸、預警、監視和掃雷等相關行動的軍用裝備，但是以後，出口殺傷性武器將是日本的常規動作。新規出台前幾天，日本就與澳洲簽署了一項出售先進軍艦的協議，這是日本戰後首次出口致命作戰裝備。

日本的「武器出口三原則」最早是1967年提出的，當時規定了「不向共產黨國家、聯合國制裁國家和國際衝突當事國出口武器」。到了1976年，三原則擴大為「全面禁止武器出口」。這算是日本在戰後給自己戴上的一個緊箍咒，也是國際社會認定它「和平國家」的重要依據。

2026年4月21日，在日本春祭期間，首相高市早苗以「內閣總理大臣」名義，向靖國神社供奉祭品。（Reuters）

但2014年，安倍晉三政府第一次修改了三原則，允許在「促進和平貢獻和國際合作」等五種情況下出口防衛裝備。2026年的今天，高市早苗政府直接取消非戰鬥用途的限制，開始對外出口殺傷性武器。也就是說，日本必然將湧現一大批軍工企業，具備大規模軍火製造能力的日本將向國外出口軍艦、坦克、導彈、戰鬥機，這就像賣摩托車、電腦一樣尋常。

售賣武器絕非只是為了賺錢這麼簡單。這是向外擴張軍事影響力的手段和載體，是捲入政治外交糾紛，捲入軍事衝突的前奏。為什麼二戰後以和平為主軸的日本開始放心大膽賣武器，一心要捲入軍事衝突？

根據新的出口規定，只有與日本簽署協議，承諾將保護相關裝備和技術機密訊息的國家，才能購買日本致命性防務裝備。目前，日本已與17個國家簽署了這類協議，其中包括幾個歐洲和東南亞國家，以及阿聯酋、印度和美國。

前不久高市早苗訪問美國，白宮發布多張特朗普在白宮以國宴款待高市早苗的畫面。（取自白宮官網）。

從目前日本動向看，一旦台海軍事衝突爆發，日本是否會向台灣出售武器？一旦中美交戰，日本會否成為美國軍事武器的後方支援基地？未來日本會否向韓國、菲律賓出售武器？這些絕非不可能。

擁有大規模製造殺傷性武器的能力和出口許可，就相當於具備了輸出戰爭和參與戰爭的能力，距離隨時挑起戰爭，只有一步之遙。日本擺脱戰後和平的國家定位，主動謀求生產武器的能力、打破出口殺傷性武器的限制，是重大的戰略轉變，已經從「被動防守」變成「主動進攻」。

日本口口聲聲說國家安全受到威脅，需要增強反擊能力，不是為了抵禦來自非洲拉美等非常遙遠地區的威脅。日本針對誰一目瞭然。

1895年4月17日割讓台澎的《馬關條約》簽訂，2026年4月17日日本驅逐艦DD-107「雷號」穿越台灣海峽，挑釁中國的意味十足。（X@ChinaMilBugle）

日本當然非常清楚中國崛起對其意味着什麼。日本和中國的國力博弈，戰略對抗從未停止。日本充當美國的盟友，除了祈求美國的軍事保護，更重要的是借美國之力制衡中國這樣一個大國對日本的威懾。

而中美兩個大國並駕齊驅，註定是一條充滿危險的道路，日本作為美國的盟友，即便不想參與美國的對華鬥爭，也因為軍事短板掌握在美國的手中，必然上美國戰車。

日本積極主動的戰備，更大意義上是押注希望美國贏得對華競爭。什麼時候日本主動改善同中國的關係，積極謀求在中美之間中立，才是美國衰敗的信號。但現如今日本的積極備戰，本身是為中美的終極對抗做準備，為未來之戰做準備，也是對美國贏得對華之戰抱有信心的表現。

2025年11月7日，日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」議題答辯時表示：「台灣有事可能構成日本可行使集體自衛權的存亡危機事態」，此舉引發中國強烈抗議。（Getty）

除了允許殺傷性武器出口，高市早苗政權還在積極謀求修改和平憲法，解禁「集體自衛權」。以日本自民黨目前在眾議院獲得超過三分之二席位的優勢看，修憲已經具備了成功的基礎。就連日本國內也有評論說2026年可能成為「日本軍事化轉型元年」。

因此，國際秩序劇烈變動當下，日本的戰略態勢發生急速轉變，這是正在發生的事實。日本不是放棄了軍國主義，而是在國際秩序鬆動的當口試圖抓住一切機會謀求衝破舊秩序的束縛，重新回到軍國主義的老路。對日本保持高度警惕，對日本的新型軍國主義採取必要的措施，是中國對日外交的應有之義。