欲創造無煙世代　英國會通過禁煙法案　2009年起出生者終身禁買煙

英國會4月21日通過新的禁煙法案，其中包括永久禁止商店向2009年起出生者賣煙，新法例預計於下週獲英王御准後正式生效。英方期望最終能創造「無煙世代」，減輕公營醫療負擔。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》報道，英國上議院21日通過下議院提出有關該禁煙法案的修正案，新法例預計於下週獲英王御准後正式生效。屆時任何商店永遠都不得向2009年1月1日或之後出生的人賣煙。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

新法例亦包括其他一系列煙草產品監管措施，禁煙範圍將擴大至遊樂場、醫院、學校外圍和有青少年乘客的汽車，多類室內公共場所亦會禁止電子煙。法案也授權政府加強監管電子煙的口味和包裝限制。

報道指，英國公營醫療每年醫治吸煙相關疾病的開支高達30億英鎊（約317億港元）。衞生大臣施卓添（Wes Streeting）表示，他相信預防勝於治療，認為新例可以減輕公營醫療系統負擔及拯救國民生命。

2026年1月26日，英國倫敦，一名手持香煙的女子走過一面英國國旗。（Getty）

然而有保守黨議員不滿新例，認為教育國民吸煙的禍害才是治本之道。有專家則指，對電子煙過於嚴格的限制措施，或會使煙民放棄電子煙重新吸食香煙，甚至意外促成不受監管的煙草產品黑市市場。