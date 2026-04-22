新加坡外長維文警示：中美若決裂　霍爾木茲海峽事態僅為預演

假如中國和美國關係破裂，甚至在太平洋地區爆發戰爭，人們現在在霍爾木茲海峽所目睹的一切，將僅僅是一場預演。



新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）星期三（4月22日）上午在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）舉辦的CONVERGE LIVE研討會上做出上述提醒。

他說：「最大的變數不是中東發生什麼事情，而是太平洋發生什麼事。」

2026年3月23日，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在新加坡外交部接受路透社採訪。（Reuters）

維文回答爐邊對話主持人塞奇威克（Steve Sedgwick）的提問時也重申，新加坡和中美兩國都關係密切，但根據自身長遠國家利益行事。如果被迫選邊站，或者必須對華盛頓、北京或任何國家說不，新加坡也絕不會退縮。

他強調：「他們也應該明白，當我們說『不』時，並非受到對方指使，而是為了自身的長遠國家利益。我們會發揮作用，但不會被利用。」

塞奇威克追問，新加坡目前是否感受到來自中美兩國的施壓；維文回應時說，目前還沒有這種壓力。

馬六甲海峽作為全球貿易重要的咽喉要道，在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）事態升級後也受到外界關注。

在談到本區域的情況時，維文說，馬六甲海峽和新加坡海峽的沿岸國家是馬來西亞、印尼和新加坡，都是依賴貿易的經濟體，不會徵收通行費。

2019年03月03日，新加坡港灣中午時分擠滿各式各樣的船隻。（Getty）

他說：「我們都明白，保持海峽航運通暢符合我們的利益。三個國家之間也建立了合作機制，目的不是為了收取通行費，而是保持航運暢通及維持這個現狀。」

維文也說，新馬印三國已同中美溝通，會根據《聯合國海洋法公約》行事，所有國家的過境通航權都受到保障。

他強調：「我們不會參與任何試圖關閉、攔截，或在臨近海域收取過路費的企圖。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

