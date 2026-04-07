新加坡智庫報告：若被迫在中美之間選邊　東南亞受訪者更青睞中國

新加坡智庫本週發布最新年度調查報告顯示，若被迫在中美之間選邊，中國今年重獲更多東南亞受訪者青睞，是七年來的第三次翻轉，也意味著美國未能守住去年重新超越中國的微弱優勢。



新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）亞細安（ASEAN，東盟）研究中心星期二（4月7日）發布《東南亞態勢報告：2026》，連續第八年調查東南亞知識精英對中美等國的觀感與信任度，以及對本區域地緣政治課題的看法。

2025年10月28日，第28屆東盟-中國領導人會議在馬來西亞吉隆坡舉行。東盟輪任主席、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim，右一） 與中國國務院總理李強（左一）共同見證東盟與中國簽署《東盟-中國自由區貿易3.0升級版》的簽署儀式。（Reuters）

這項調查於今年1月5日至2月20日展開。這一時期正值地緣政治不確定性加劇，包括美國干預委內瑞拉後的局勢發展，以及此前中東以色列和加沙哈馬斯的緊張局勢。值得一提的是，本次調查進行時，美國和以色列還未對伊朗發動戰爭。

今年共有2008人參與調查，他們來自東盟11國的學界與智庫、商界、民間組織、非政府組織與媒體、政府部門，以及區域和國際機構。

在東盟國家若被迫在中美之間選邊的問題上，今年有52%傾向中國，48%選擇美國。這一微弱差距凸顯東盟在中美兩大勢力間的微妙平衡。2025年有47.7%選中國，52.3%選美國。

與中國經濟高度相互依存的國家似乎更傾向北京，而美國的傳統安全夥伴，特別是菲律賓，則仍堅定地與華盛頓保持一致。

2025年10月31日，馬來西亞吉隆坡，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）與菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）舉行會晤。（X/ @SecWar）

另一方面，東盟各國對與中國關係改善的預期日益增強。大多數受訪者（55.6%）認為，本國將改善或顯著改善與中國的關係。

相比之下，逾三成（31.1%）受訪者預計對華關係將保持不變；僅13.4%受訪者預計關係會惡化。這表明儘管東南亞部份地區持續與中國有戰略緊張，但總體而言，各國對與北京的雙邊關係前景總體上持樂觀態度。

在特朗普2.0政府領導下，東盟各國對與美國關係的預期出現更謹慎和不確定的態度。37.7%的受訪者認為關係將維持現狀，為主流觀點。

另有32.8%受訪者預計對美關係將改善或顯著改善；29.5%受訪者則預期關係會惡化。與去年相比，樂觀情緒似乎有所減弱，預期關係將明顯改善的受訪者人數減少，持觀望態度的受訪者人數增加。

在中美博弈的大背景下，東盟國家成為重要的「中間地帶」。（Getty）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院院長兼總裁黃志勤表示：「今年的調查凸顯東南亞戰略環境日益複雜的現狀。調查結果顯示，該地區在應對外部壓力、內部制約因素和不斷變化的全球格局時，正變得愈來愈謹慎。與此同時，調查結果也重申了東盟作為穩定、對話和區域合作平臺的重要性。」

尤索夫伊薩東南亞研究院亞細安研究專案主任林薇伶則說：「今年的調查結果凸顯了東南亞地區對兩大強國都感到不安，儘管不安的方式有所不同。該地區依然重視戰略自主和多元化夥伴關係，但同時也愈來愈意識到東盟自身的局限性。更廣泛的資訊是，東南亞仍希望保持平衡而非趨同，但維持這種平衡正變得愈來愈困難。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

