特朗普否認為停火設定限期　不認為伊朗扣押兩船違協議

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）4月22日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）未就延長對伊朗停火設定限期，關於給伊朗3到5天時間回覆的說法不實。但特朗普希望伊朗領導層能達成一致意見，以回應美方的終戰提議。特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問時也稱，有關延長停火3到5天的報道是假的。對於何時結束戰爭，他表示沒有時間表，也不著急。



圖為2026年4月22日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）會見記者。（Reuters）

美國媒體當天報道，特朗普願意再給伊朗3到5天時間。萊維特稱，這種說法不屬實，特朗普本人並未就伊朗回覆設定任何明確最後期限。她同時表示，具體時間表最終將由特朗普自己決定。

萊維特稱，伊朗內部「正上演一場實用主義者與強硬派之間的較量」，特朗普希望看到伊朗作出「一致的回覆」。在等待伊朗回覆的同時，美國針對伊朗的「經濟狂怒」（economic fury）行動仍在持續，而且海上封鎖未曾中斷，繼續對伊朗保持戰略施壓。

圖為2026年4月22日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

被扣船隻不屬美國或以色列

另外，萊維特稍早時間接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱，對於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）當日在霍爾木茲海峽附近扣押兩艘船舶，特朗普並不認為是違反停火協議，因這些船隻並不屬於美國或以色列。

伊朗媒體報道，革命衛隊扣押的兩艘船，分別為懸掛利比里亞國旗的Epaminondas、懸掛巴拿馬國旗的MSC Francesca，兩船被指未經授權作業，通過篡改導航系統危及海上航行安全。