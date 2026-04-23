克宮：普京只有在協議最終敲定階段與澤連斯基會面

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）週三說，總統普京（Vladimir Putin）願與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，但只有在俄烏和平協定最終敲定階段，這樣的會面才能富有成效。



佩斯科夫星期三（4月22日）接受媒體訪問時說，上述會面必須有明確的目的，但俄方沒有看到烏克蘭解決衝突的政治意願。

佩斯科夫發表上述言論前，烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）說，基輔已請求土耳其主持兩國領導人會晤，以重啟陷入僵局的和平談判。

俄羅斯新聞機構週三引述佩斯科夫的話說：「關鍵在於此次會晤的目標。 他們為什麼要會面？ 普京曾表示，他隨時準備在莫斯科舉行會晤。」

佩斯科夫強調，會面必須有理由，且必須富有成效，目的只能是為了最終達成協定。

2026年1月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮透過視訊主持政府會議。（Reuters）

澤連斯基則說，烏克蘭和美國談判代表周二舉行了會談。 儘管美國談判代表正忙於處理伊朗戰爭，基輔仍尋求重啟與俄羅斯的三方和平談判。

澤連斯基週三對記者說：「我們非常希望三方會談能夠恢復，並重回結束戰爭的道路。」

據土耳其總統府發表的聲明，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）週三與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤時表明，安卡拉正努力重啟俄烏談判，以促成交戰雙方領導人會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

